Близится к завершению суд по делу об убийстве экс-ОМОНоца Рустама Иваева

В областном суде близится к завершению процесс по делу об убийстве экс-ОМОНоца Рустама Иваева, которое было совершено в январе прошлого года в ресторане "Старый замок". Уже допрошены свидетели и изучены материалы дела.

За решеткой Владимир Оганесян, которого и обвиняют в нанесении ножевой раны с повреждением сердечной сорочки и легкого, что стало причиной смерти. Рядом с ним Павлик Матосян, которому вменяют хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Такие же статьи уголовного кодекса значатся в обвинении Гургену Айрапетяну, который однако находится под подпиской о невыезде и сидит на скамье подсудимых в зале.

Подозреваемый в убийстве бывшего омоновца в кафе "Старый замок" не признал вину в суде В Самарском областном суде начали рассматривать уголовное дело по факту громкого убийства бывшего омоновца Рустама Иваева в кафе "Старый замок".

Допрошенные свидетелей происшествия показали, что в зале ресторана практиковалось курение кальянов, и их обслуживал специальный сотрудник. В то же время курящим обычные сигареты приходилось выходить для этого на свежий воздух. В тот вечер одна из посетительниц поинтересовалась почему армянской компании разрешено курить в своей кабинке. Официант пояснил, что они хорошие знакомые хозяина заведения и для них сделано исключение.

Конфликт начался с того, что Рустам Иваев подошел к кавказцам и о чем-то стал громко с ними разговаривать. Свидетельница не расслышала слов, так как громко играла музыка. В результате Рустама оттолкнули от кабинки и началась драка. На помощь Иваеву подоспел брат Руслан. По словам нескольких свидетельниц, Павлик Матосян был наиболее агрессивно настроен: ударил Руслана бутылкой шампанского, затем стулом по спине. В ход пошли даже тарелки, и в конце потасовки пол заведения был усыпан битым стеклом.

Айрапетяна, который по всей видимости в конфликте не был особо активным, свидетели либо не помнят вообще либо смутно припоминают.

"Когда на меня отвлеклись трое, Оганесян остался с братом один на один, — рассказал корреспонденту Руслан Иваев. — И тогда он ударил его ножом. Рустам жил еще полчаса, даже ходил. Если бы врачи приехала раньше, может он выжил бы. Ведь оттуда до больницы Калинина пять мину ходу".

По его словам, на тот момент Московское шоссе, чистили спецмашины, и он с пригорка полчаса наблюдал как мигающая сиреной "скорая" плелась за этой колонной.

У самого Руслана видны шрамы на левой щеке и на ухе, оставшиеся после той вечеринки.