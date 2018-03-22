В Смышляевке рано утром загорелся автомобиль "Газель"

В четверг, 22 марта, в 5:42 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобиля в районе пересечения ул. Первомайской и Чапаева в п. Смышляевка Волжского района, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль "Газель". Три человека с применением одной спецмашины полностью затушили пожар в 5:49. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от его устанавливаются.