Для досмотра ручной клади на Фестивале болельщиков закупят 10 рентгенотелевизионных установок

Для досмотра ручной клади во время проведения Фестиваля болельщиков FIFA 2018 в Самаре закупят 10 рентгенотелевизионных установок.

Соответствующий аукцион размещен на портале госзакупок департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области.

Сообщается, что победителю торгов необходимо будет обеспечить закупку, монтаж и пуско-наладку рентгенотелевизионных установок (интроскопов), предназначенных для досмотра паллетированных грузов и ручной клади на территории проведения Фестиваля болельщиков.

Согласно аукционной документации, речь идет о 10 интроскопах, в том числе 5досмотровых установках для проверки ручной клади (сумок) с размером досмотрового туннеля 50×30 см, трех интроскопах для проверки ручной клади (сумок) с размером досмотрового туннеля 60×40 см и двух интроскопах для проверки паллетированных грузов с размером досмотрового туннеля 150×180 см.

Начальная максимальная стоимость контракта — 38 млн рублей.

Подрядчика должны определить 9 апреля.