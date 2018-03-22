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ЖКХ и благоустройство Общество

К ЧМ-2018 в Самаре сдадут в эксплуатацию шесть крупных объектов

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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К ЧМ-2018 в Самаре сдадут в эксплуатацию шесть крупных объектов. Речь идет об общественных территориях и инфраструктурных сооружениях, сообщает сайт департамента городского хозяйства и экологии.

Ход работ обсудили на совещании в мэрии, которое прошло под председательством главы города Елены Лапушкиной.

Объекты должны быть сданы до старта Чемпионата мира по футболу.

Заместитель руководителя департамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что работы на четвертой очереди набережной должны завершить к 20 мая. Такой срок обозначен в муниципальном контракте. На километровом участке набережной построили каскадный фонтан, хозяйственно-бытовой комплекс, подземный туалет, обновили стелу "Ладья". Осталось завершить укладку асфальта и плитки, обустроить газоны.

Также в зоне ответственности муниципалитета находится строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией. Он предназначен для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки "Самара Арены" и других объектов инфраструктуры ЧМ-2018. Объект планируют завершить в мае.

Еще два инфраструктурных объекта, которые запустят до начала турнира, — пункт досмотра грузов и транспорта, следующих на стадион, и площадка для организации специализированного автопарка.

Заканчиваются работы по прокладке трамвайной ветки от ул. Ташкентской до стадиона "Самара Арена". Собственно путь готов, уже проводят тестовые поездки, в апреле должны завершить благоустройство возле диспетчерского пункта, а в мае запустить три тяговые подстанции.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов рассказал о работах в Струковском саду.

Закончить ремонт парка должны в конце апреля. По его словам, есть уверенность, что подрядная организация выполнит свои обязательства в срок. Сейчас продолжаются работы по ремонту входной группы, летней эстрады. Когда сойдет снег, специалисты приступят к укладке газона, организации площадки для скейт-парка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Пашутко 13 февраля 2018 12:03 С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тысяч тонн снега

Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!

Петр Барсуков 23 января 2018 13:56 В Советском районе произошел прорыв крупного трубопровода теплоснабжения

Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет

санчо 11 января 2018 09:19 В Струковском саду не будут строить скейт-площадку

Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

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