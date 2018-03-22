В Самаре обсудили новые подходы к развитию общественных пространств

В четверг, 22 марта, в Самаре состоялась неформальная встреча местных архитекторов и общественников с помощником президента Татарстана Натальей Фишман. Участники поговорили о положительном опыте современной российской урбанистики и градостроительства, а также обсудили проблемы, существующие в нашем городе, и возможные пути их решения.
"Звездой" встречи (организованной редакцией журнала "Smr.Sobaka.ru"), несомненно, стала сама Наталья Фишман — несмотря на молодой возраст (28 лет), она уже три года работает помощником президента Татарстана, а до того участвовала во многих знаковых архитектурных и культурных проектах в Москве (например, музей современного искусства "Гараж").
Кстати, родилась и выросла она в Самаре, оттуда уехала поступать в МГИМО, и до сих пор следит за жизнью родного города.
Наталья поделилась опытом работы в Татарстане, где за три года (с 2015 по 2018) под ее руководством и при непосредственном участии создано 257 объектов — парки, набережные, зоны отдыха и прочие общественные пространства.
По сути, она рассказала об алгоритме организации работы, который обеспечивает эффективный результат, позволяет экономить большие средства и помогает избегать конфликтов с общественным мнением.
"Слагаемые успеха от Фишман":
- создание местного профессионального сообщества — потому что заказывать проекты у московских контор безумно дорого;
- работа с местными производителями — по тем же самым соображениям;
- создание системы стимулов для органов местного самоуправления — например, получение грантов на развитие общественных пространств;
- вовлечение в проект местных жителей — причем не на финальной стадии ("вот смотрите, как тут всё построят!"), а начиная со сбора их собственных чаяний и пожеланий;
- создание единой системы дизайна и обязательное привлечение дизайнеров и ландшафтных специалистов;
- подключение предпринимателей для взаимовыгодного сотрудничества;
- планирование общественного пространства сразу с выстроенной инфраструктурой для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий.
Сразу после выступления гостьи из соседнего региона слово взяли самарские архитекторы, руководители мастерской урбанистики "Артполис" Мария и Дмитрий Храмовы, поделившиеся уже своим опытом.
Нынешнее состояние общественных пространств и культурного ландшафта столицы губернии лучше всего выразила фраза: "Мы из разных государств: по сравнению с Москвой и Татарстаном, Самара — это Африка!"
Имелся в виду, прежде всего, уровень финансирования и степень желания чиновников прислушиваться к мнению специалистов, а не закатывать всё в бетон и брусчатку и утыкивать скамейками (называя всё это "благоустройством"). О некоторых неприятных случаях было рассказано с деталями — например, о проекте реконструкции Хлебной площади.
Хотя общение с представителями новой команды, пришедшей в руководство региона вместе с Дмитрием Азаровым, внушает архитекторам Храмовым оптимизм — дело, кажется, двигается с мертвой точки, есть интерес со стороны чиновников и желание общаться.
На этой оптимистической ноте встреча завершилась, а ее участники пожелали друг другу собраться еще не раз — если есть возможность хотя бы открыто говорить о проблемах и сообща искать пути их решения, есть и надежда на светлое будущее.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.