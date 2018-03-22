В Самаре обсудили новые подходы к развитию общественных пространств

В четверг, 22 марта, в Самаре состоялась неформальная встреча местных архитекторов и общественников с помощником президента Татарстана Натальей Фишман. Участники поговорили о положительном опыте современной российской урбанистики и градостроительства, а также обсудили проблемы, существующие в нашем городе, и возможные пути их решения.

"Звездой" встречи (организованной редакцией журнала "Smr.Sobaka.ru"), несомненно, стала сама Наталья Фишман — несмотря на молодой возраст (28 лет), она уже три года работает помощником президента Татарстана, а до того участвовала во многих знаковых архитектурных и культурных проектах в Москве (например, музей современного искусства "Гараж").

Кстати, родилась и выросла она в Самаре, оттуда уехала поступать в МГИМО, и до сих пор следит за жизнью родного города.

Наталья поделилась опытом работы в Татарстане, где за три года (с 2015 по 2018) под ее руководством и при непосредственном участии создано 257 объектов — парки, набережные, зоны отдыха и прочие общественные пространства.

По сути, она рассказала об алгоритме организации работы, который обеспечивает эффективный результат, позволяет экономить большие средства и помогает избегать конфликтов с общественным мнением.

"Слагаемые успеха от Фишман":

создание местного профессионального сообщества — потому что заказывать проекты у московских контор безумно дорого;

работа с местными производителями — по тем же самым соображениям;

создание системы стимулов для органов местного самоуправления — например, получение грантов на развитие общественных пространств;

вовлечение в проект местных жителей — причем не на финальной стадии ("вот смотрите, как тут всё построят!"), а начиная со сбора их собственных чаяний и пожеланий;

создание единой системы дизайна и обязательное привлечение дизайнеров и ландшафтных специалистов;

подключение предпринимателей для взаимовыгодного сотрудничества;

планирование общественного пространства сразу с выстроенной инфраструктурой для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий.

Сразу после выступления гостьи из соседнего региона слово взяли самарские архитекторы, руководители мастерской урбанистики "Артполис" Мария и Дмитрий Храмовы, поделившиеся уже своим опытом.

Нынешнее состояние общественных пространств и культурного ландшафта столицы губернии лучше всего выразила фраза: "Мы из разных государств: по сравнению с Москвой и Татарстаном, Самара — это Африка!"

Имелся в виду, прежде всего, уровень финансирования и степень желания чиновников прислушиваться к мнению специалистов, а не закатывать всё в бетон и брусчатку и утыкивать скамейками (называя всё это "благоустройством"). О некоторых неприятных случаях было рассказано с деталями — например, о проекте реконструкции Хлебной площади.

Хотя общение с представителями новой команды, пришедшей в руководство региона вместе с Дмитрием Азаровым, внушает архитекторам Храмовым оптимизм — дело, кажется, двигается с мертвой точки, есть интерес со стороны чиновников и желание общаться.

На этой оптимистической ноте встреча завершилась, а ее участники пожелали друг другу собраться еще не раз — если есть возможность хотя бы открыто говорить о проблемах и сообща искать пути их решения, есть и надежда на светлое будущее.