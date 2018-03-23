16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Движение на трассе М-5, где произошло трагическое ДТП с тремя грузовиками полностью восстановлено В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина На трассе М-5 у Сызрани отцепившимся прицепом грузовика убило водителя встречной фуры Военнослужащего, который снес ограждение на Волжском шоссе, лишили прав В забор департамента городского хозяйства Самары врезался автобус 37-го маршрута

ДТП Происшествия

В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина

ОТРАДНЫЙ. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В четверг, 22 марта, в Отрадном произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 22-летний водитель колесного погрузчика, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 18:30, находясь на парковке у одного из домов по улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков "скорой".

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего.  По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1