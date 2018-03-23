В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина

В четверг, 22 марта, в Отрадном произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 22-летний водитель колесного погрузчика, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 18:30, находясь на парковке у одного из домов по улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков "скорой".
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !