В Отрадном под колесами погрузчика погибла женщина

В четверг, 22 марта, в Отрадном произошло ДТП с трагическими последствиями, участником которого стал 22-летний водитель колесного погрузчика, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 18:30, находясь на парковке у одного из домов по улице Зои Космодемьянской, при движении задним ходом, он не убедился в безопасности маневра и наехал на женщину, которая шла слева направо по ходу его движения. В результате наезда женщина скончалась на месте происшествия до приезда медиков "скорой".

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность погибшей и все обстоятельства произошедшего. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.