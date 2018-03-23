Аэрофлот увеличивает количество рейсов из Москвы в Самару

Аэрофлот сообщает о переходе на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27 октября.

Самарский аэропорт Курумоч вошел в число направлений, по которым число рейсов будет увеличено. Количество полетов из Москвы в Самару возрастет с 42 до 49 в неделю.

Также в сравнении с сезоном "Зима-2017/2018" Аэрофлот увеличит частоту полетов из Москвы в Калининград (с 28 до 42 рейсов в неделю), Казань (с 47 до 49 рейсов в неделю) и Нижний Новгород (с 35 до 42 рейсов в неделю).

Кроме того, Аэрофлот с 1 мая открывает прямые рейсы из Москвы в Саранск. Полеты будут выполняться дважды в день.

"Для удовлетворения повышенного спроса рейсы в города проведения матчей будут выполняться на воздушных судах большой вместимости. Любители футбола, вылетающие на игры российской сборной, смогут оформить авиабилет по специальному "тарифу болельщика" — пять рублей за полетный сегмент (с учетом такс и сборов)", — сообщается в релизе.