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ДТП Происшествия

В Тольятти сбиты двое детей, семилетний мальчик находится в реанимации

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В пятницу, 23 марта, вечером в Тольятти под колеса автомобиля угодили двое детей, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на городское ГИБДД.

Первое ДТП случилось на Автозаводском шоссе в 18 часов. За рулем автомобиля Opel, выехавшего на красный свет на перекрестке с ул. Мичурина, находился 47-летний водитель.Он сбил сбил семилетнего пешехода. Ребенок, переходивший дорогу без сопровождения взрослых, госпитализирован в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Вторая авария произошла на на ул. Механизаторов в 19:40. Hyundai Solaris, которым управлял 32-летний водитель, проезжая мимо дома № 5 "б", сбил 17- летнего подростка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший юноша получил множественные ушибы и ссадины.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

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Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

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На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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