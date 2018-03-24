В Тольятти сбиты двое детей, семилетний мальчик находится в реанимации

В пятницу, 23 марта, вечером в Тольятти под колеса автомобиля угодили двое детей, сообщает citytraffic.ru со ссылкой на городское ГИБДД.

Первое ДТП случилось на Автозаводском шоссе в 18 часов. За рулем автомобиля Opel, выехавшего на красный свет на перекрестке с ул. Мичурина, находился 47-летний водитель.Он сбил сбил семилетнего пешехода. Ребенок, переходивший дорогу без сопровождения взрослых, госпитализирован в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Вторая авария произошла на на ул. Механизаторов в 19:40. Hyundai Solaris, которым управлял 32-летний водитель, проезжая мимо дома № 5 "б", сбил 17- летнего подростка, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший юноша получил множественные ушибы и ссадины.