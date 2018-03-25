В Кировском районе Самары "четырнадцатая" не уступила дорогу "маршрутке", четыре человека пострадали

В воскресенье, 25 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как следует из материалов, собранных сотрудниками органов внутренних дел, водитель вазовской "четырнадцатой" при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели", в результате чего незначительные травмы — ушибы, получили четыре пассажира маршрутного автотранспорта.
В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !