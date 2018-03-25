В Кировском районе Самары "четырнадцатая" не уступила дорогу "маршрутке", четыре человека пострадали

В воскресенье, 25 марта, в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, в котором пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как следует из материалов, собранных сотрудниками органов внутренних дел, водитель вазовской "четырнадцатой" при повороте не уступил дорогу пассажирской "Газели", в результате чего незначительные травмы — ушибы, получили четыре пассажира маршрутного автотранспорта.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.