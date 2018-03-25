В Приволжском районе женщина из ревности ударила соперницу табуретом по голове

В Приволжском районе сотрудники полиции задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении тяжелых травм своей знакомой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Информация о госпитализации с травмой головы 30-летней местной жительницы поступила к правоохранителям из центральной районной больницы. Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники органов внутренних дел.
Стражи порядка установили, что преступление произошло в квартире пострадавшей. Опросив ее сожителя, полицейские выяснили, что в гости к паре пришла приятельница. В ходе распития спиртных напитков между женщинами на почве ревности возник конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшую по голове.
Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемую злоумышленницу по месту ее проживания. Женщина созналась в содеянном. По информации полицейских она нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.