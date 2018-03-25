В Приволжском районе женщина из ревности ударила соперницу табуретом по голове

В Приволжском районе сотрудники полиции задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении тяжелых травм своей знакомой, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Информация о госпитализации с травмой головы 30-летней местной жительницы поступила к правоохранителям из центральной районной больницы. Для выяснения деталей случившегося в лечебное учреждение, а также по адресу, откуда была доставлена пострадавшая, выехали сотрудники органов внутренних дел.

Стражи порядка установили, что преступление произошло в квартире пострадавшей. Опросив ее сожителя, полицейские выяснили, что в гости к паре пришла приятельница. В ходе распития спиртных напитков между женщинами на почве ревности возник конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшую по голове.

Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемую злоумышленницу по месту ее проживания. Женщина созналась в содеянном. По информации полицейских она нигде не работает и ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело.