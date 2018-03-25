Житель Похвистнево напал на бывшую сожительницу, согласившуюся его выручить

В МО МВД России "Похвистневский" поступила информация от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что к ним поступила 45-летняя женщина с телесными повреждениями, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в лечебное учреждение, где опросили потерпевшую, после чего осмотрели место преступления, изъяли необходимые улики, установили и опросили свидетелей произошедшего.

Оперативные сотрудники установили, что пострадавшей — жительнице с. Старопохвистнево позвонил ее бывший 46-летний сожитель и попросил привезти ему домой в г. Похвистнево автомобильный аккумулятор, якобы его сел и он не может завести машину. Женщина согласилась. Открыв дверь гостье, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с силой затащил ее в свою квартиру. Разгоряченный злоумышленник, размахивая ножом, стал угрожать убийством своей жертве. Ему удалось нанести один удар женщине в лицо, второй она блокировала, схватив нож за лезвие рукой. В это время у потерпевшей зазвонил телефон, она успела крикнуть в трубку "Помогите!" и назвать адрес своего местонахождения. Через некоторое время знакомые, звонившие ей, прибыли к месту преступления и вызвали бригаду скорой помощи, которая увезла потерпевшую с множественными порезами и кровоподтеками в больницу.

Злоумышленник некоторое время скрывался от сотрудников правоохранительных органов, которые разыскивали его по подозрению в совершении преступления, но позже сам пришел в отдел полиции, где признался в противоправных деяниях.

В отношении мужчины по признакам преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", ч. 1 и 2 ст. 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" возбуждены уголовные дела. Санкции статей в совокупности предусматривают наказания до четырех лет лишения свободы.