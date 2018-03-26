1 апреля Жигулевская ГЭС снова увеличит объемы сброса воды

21 марта Росводресурсы установили особый режим работы для Жигулевской ГЭС. Средние сбросные расходы гидростанции за период с 21 по 31 марта составят 9000-9500 м3/с, а за период с 1 по 11 апреля - 9500-10000 м3/с.

По данным Гидрометцентра России в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада превысил норму в 2,5 раза, приток в марте также выше среднемноголетних значений. При этом в водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега. В таких условиях Жигулевская ГЭС должна работать с относительно большими расходами, чтобы обеспечить готовность водохранилища к пропуску половодья.

Сообщается, что 23 марта уровень воды у плотины Жигулевского гидроузла зафиксирован на отметке 52,77 м. Расход воды осуществляется через 18 гидроагрегатов Жигулевской ГЭС, холостые сбросы не производятся.