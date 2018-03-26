1 апреля Жигулевская ГЭС снова увеличит объемы сброса воды

21 марта Росводресурсы установили особый режим работы для Жигулевской ГЭС. Средние сбросные расходы гидростанции за период с 21 по 31 марта составят 9000-9500 м3/с, а за период с 1 по 11 апреля - 9500-10000 м3/с.
По данным Гидрометцентра России в феврале 2018 года приток воды в водохранилища каскада превысил норму в 2,5 раза, приток в марте также выше среднемноголетних значений. При этом в водосборном бассейне Волги продолжается накопление снега. В таких условиях Жигулевская ГЭС должна работать с относительно большими расходами, чтобы обеспечить готовность водохранилища к пропуску половодья.
Сообщается, что 23 марта уровень воды у плотины Жигулевского гидроузла зафиксирован на отметке 52,77 м. Расход воды осуществляется через 18 гидроагрегатов Жигулевской ГЭС, холостые сбросы не производятся.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html