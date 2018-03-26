В Самарской области полицейскими задержаны подозреваемые в серии краж из дачных домов

Сотрудники полиции задержали двоих жителей губернии, подозреваемых в совершении серии краж из дачных домов в Ставропольском районе, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
К сотрудникам полиции обратился мужчина, рассказавший о том, что в СНТ "Зеленая Даль-1" рядом с соседнем дачным участком припаркован незнакомый автомобиль, а двое неизвестных людей вытаскивают вещи из окна дачного дома.
Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчин и установили их личности. Ими оказались жители с. Выселки. Полицейские выяснили, что предполагаемые злоумышленники проникли в дачный дом через окно и намеревались тайно похитить имущество. Среди похищенного были электроинструменты и бытовая техника, а также чайный сервиз, постельный комплект, наборы газовых приборов, электрокамин и другое. Стоимость имущества превысила 70 тыс. рублей. Однако преступный умысел довести до конца им не удалось.
В результате комплекса оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность одного из задержанных к еще нескольким кражам на территории Ставропольского района. По предварительным данным, 19-летний житель с. Выселки совершал кражи в одиночку, повреждая окна и двери частных домов и хозпостроек при помощи лома. За четыре месяца подозреваемый похитил имущество, среди которого были туристическая палатка, автомобильный прицеп, надувной матрас, акустическая гитара, вертолет и корабль с пультами управления, а также шкаф с зеркалом, похищенный из помещения уборной дачного дома. Общая сумма ущерба от действий злоумышленника составила почти 110 тыс. рублей. Часть похищенного была обнаружена стражами правопорядка по месту жительства знакомого подозреваемого и возвращена законным владельцам.
В отношении молодого человека возбуждены уголовные дела по факту четырех эпизодов краж и покушения на кражу. Также полицейские выяснили, что он причастен к умышленному повреждению чужого имущества — предположительно, в момент хищения в одном из домов задержанный пытался выкрутить смеситель воды и повредил одну из дверей. По данному факту также возбуждено уголовное дело.
Кроме того, следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело в отношении второго задержанного — 21-летнего жителя с. Выселки, по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.