"Крылья Советов-2" завершают подготовку к весенней части Первенства ПФЛ

Вторая команда "Крыльев Советов" вернулась с зарубежного сбора в Турции и приступила к завершающей части подготовки к весенней части Первенства ПФЛ. Подопечные Владимира Казакова тренируются в двухразовом режиме на синтетике клубной базы "Крыльев".

До первой игры весенней части Первенства всего пару недель. Уже 10 апреля самарцы примут на третьем поле "Металлурга" – "Камаз" из Набережных Челнов. На сборе в Турции, к слову, "Крылья Советов-2" обыграли одного из лидеров зоны "Урал-Приволжье" со счетом 2:1, уступая по ходу встречи.

На заключительную часть сезона "Крылья Советов-2" внесли в заявку шестерых новичков. Это защитники Александр Нестеров, Пабло Давыдов и Никита Верхунов, полузащитники Александр Босов и Дмитрий Кудряшов, а также нападающий Илья Перевозчиков. Кроме того с "КС-2" продолжает тренироваться молодой вратарь Данила Бельтюков из Центра Подготовки Футболистов "Крыльев Советов".

Всего в расположении второй команды тренируются 24 игрока. Это вратари: Егор Любаков и Данил Бельтюков, защитники Владислав Масальский, Илья Ермолаев, Никита Верхунов, Александр Богомолов, Пабло Давыдов и Александр Нестеров, полузащитники Никита Киреев, Олег Крецул, Артем Ежов, Илья Вольнов, Константин Шамаев, Бахадур Соколов, Александр Босов, Данил Смирнов, Геннадий Киселев, Дмитрий Кудряшов, нападающие Илья Перевозчиков, Егор Рыжов, Илья Бурюкин, Кирилл Косарев, Илья Визнович и Александр Дмитрюк, сообщает официальный сайт клуба.