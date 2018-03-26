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Болельщиков в Самару будут привозить на аккредитованных автобусах

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018" запустила специальный сайт bus.transport2018.com и службу поддержки для владельцев автобусов из 11 городов-организаторов чемпионата. На ресурсе размещена полная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата.

В период проведения игр Чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля на территорию Самары смогут заехать только автобусы, оснащеные аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в АО "ГЛОНАСС" и АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018".

Для беспрепятственного въезда в города-организаторы Чемпионата перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в АО "ГЛОНАСС". Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через специальный информационный ресурс bus.transport2018.com.

Уведомление о каждой поездке должно подаваться не позднее чем за 48 часов до планируемого времени въезда, при этом внести изменения в уже сформированную возможно будет не позднее чем за 3 часа до въезда автобуса.

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