Болельщиков в Самару будут привозить на аккредитованных автобусах

АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018" запустила специальный сайт bus.transport2018.com и службу поддержки для владельцев автобусов из 11 городов-организаторов чемпионата. На ресурсе размещена полная информация для компаний-перевозчиков, планирующих осуществлять перевозку пассажиров в города-организаторы в период проведения чемпионата.

В период проведения игр Чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля на территорию Самары смогут заехать только автобусы, оснащеные аппаратурой спутниковой навигации, передающей информацию в АО "ГЛОНАСС" и АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018".

Для беспрепятственного въезда в города-организаторы Чемпионата перевозчикам необходимо установить на автобусы аппаратуру спутниковой навигации и зарегистрировать ее в АО "ГЛОНАСС". Уведомления с данными о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса необходимо будет направлять через специальный информационный ресурс bus.transport2018.com.