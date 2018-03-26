Осужденного за убийство полковника Гошта и его семьи будут судить за новое преступление

Вскоре перед судом Сызрани предстанет Охран Зохрабов, осужденный за убийство полковника Андрея Гошта и его семьи. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД РФ на транспорте.
Напомним, 22 февраля 2017 г. Самарским областным судом был вынесен приговор Махмадали Ахмадову, Роману Фаталиеву, Исламу Бабаеву и Охрану Зохрабову, признанным виновными в убийстве полковника Гошта и его близких. Первым двум суд назначил пожизненное заключение в колонии особого режима. Бабаева приговорили к 25 годам колонии особого режима и Захробова - к 26 годам, при этом первые 10 лет оба должны провести в тюрьме. При рассмотрении апелляционной жалобы на данный приговор 5 августа 2017 года Верховный Суд РФ смягчил Охрану Зохрабову наказание, снизив срок заключения на два месяца. В остальном приговор оставлен без изменения.
И теперь Зохрабову предстоит новый судебный процесс. На этот раз его обвиняют в причастности к краже.
Как сообщили в транспортной полиции Сызрани, в апреле 2016 года с территории одного из железнодорожных предприятий города были украдены 34 ребордных ролика, которые используются при укладке железнодорожных путей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что кражу совершили трое местных жителей. Они вывезли похищенное на "Газели" и сдали его в пункт приема металлолома. Стоимость изделий составила более 100 тыс. руб., но преступники смогли выручить за сдачу краденного лишь 8,5 тысячи.
Уголовное дело было возбуждено по п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение).
По данным полицейских, в отношении двоих фигурантов расследование уголовного дела было завершено в августе того же года.
Один из них осужден к лишению свободы сроком на четыре года, второй скрылся от суда и объявлен в федеральный розыск.
В отношении третьего обвиняемого, коим, по версии следствия, является Охран Зохрабов, материалы дела выделили в отдельное производство, так как он был задержан и осужден за убийство полковника полиции Гошта и его семьи, в связи с чем реальная возможность его участия в данном уголовном деле отсутствовала.
Как сообщают в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, в марте 2018 года расследование в отношении Охрана Зохрабова было завершено. Дело передано для рассмотрения в Сызранский городской суд. Зохрабову грозит прибавка к сроку. Санкция вменяемой ему статьи обвинения предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.