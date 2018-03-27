На Самарской Луке поселилось семейство волков

Сотрудники национального парка "Самарская Лука" зафиксировали на территории заповедника постоянное проживание волков.
В национальном парке завершился зимний маршрутный учет (ЗМУ), в рамках ежегодного мониторинга численности основных видов охотничье-промысловых животных.
Для большинства видов, обитающих на территории национального парка, в настоящее время характерно наращивание численности популяций, что связанно с действием ряда факторов, важнейшими из которых являются достаточная обеспеченность кормовыми ресурсами, благоприятные условия перезимовки и сохранение на приемлемом уровне для большинства видов защитно-гнездовых качеств угодий, а также цикличность колебаний численности.
Максимальное увеличение численности отмечено у местной популяции сибирской косули. Прирост составил 43% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. Расчетная численность возросла с 487 особей до 700.
Для популяции лося данные показатели соответственно 41% и 199 особей, кабана — 10% и 422 особи. Относительно стабильной остается численность лисицы и зайца-беляка, 254 и 476 особей соответственно.
Учет, проведенный в зимний период 2017–2018 гг., впервые за три последних года показал устойчивое присутствие на территории национального парка пяти особей волка. Формирование постоянной семьи волков — хищника первого порядка — является необходимым условием для сохранения устойчивости всего лесного биоценоза, в отдельные годы испытывающего на себе чрезмерное воздействие триады копытных.
Как известно, в присутствии волка значительно сокращается количество в лесах бродячих животных (собак), а также лисицы, способных в совокупности нанести значительный ущерб и промысловым и редким видам животных, не сопоставимый с результатом деятельности одной или даже двух волчьих семей.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html