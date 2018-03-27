На Самарской Луке поселилось семейство волков

Сотрудники национального парка "Самарская Лука" зафиксировали на территории заповедника постоянное проживание волков.

В национальном парке завершился зимний маршрутный учет (ЗМУ), в рамках ежегодного мониторинга численности основных видов охотничье-промысловых животных.

Для большинства видов, обитающих на территории национального парка, в настоящее время характерно наращивание численности популяций, что связанно с действием ряда факторов, важнейшими из которых являются достаточная обеспеченность кормовыми ресурсами, благоприятные условия перезимовки и сохранение на приемлемом уровне для большинства видов защитно-гнездовых качеств угодий, а также цикличность колебаний численности.

Максимальное увеличение численности отмечено у местной популяции сибирской косули. Прирост составил 43% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. Расчетная численность возросла с 487 особей до 700.

Для популяции лося данные показатели соответственно 41% и 199 особей, кабана — 10% и 422 особи. Относительно стабильной остается численность лисицы и зайца-беляка, 254 и 476 особей соответственно.

Учет, проведенный в зимний период 2017–2018 гг., впервые за три последних года показал устойчивое присутствие на территории национального парка пяти особей волка. Формирование постоянной семьи волков — хищника первого порядка — является необходимым условием для сохранения устойчивости всего лесного биоценоза, в отдельные годы испытывающего на себе чрезмерное воздействие триады копытных.

Как известно, в присутствии волка значительно сокращается количество в лесах бродячих животных (собак), а также лисицы, способных в совокупности нанести значительный ущерб и промысловым и редким видам животных, не сопоставимый с результатом деятельности одной или даже двух волчьих семей.