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Религия Общество

В "Экспо-Волге" завершилась выставка "Благословенная Самара"

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Экспо-Волге" завершила свою работу пасхальная выставка "Благословенная Самара", которая традиционно проходит по благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и при поддержке Самарской Епархии.

На протяжении шести дней выставка радовала посетителей нарядным убранством стендов. Среди главных мероприятий деловой программы были презентации книги "Православные святыни Самарского края", святынь муниципальных районов Самарской области, телемост с Италией: Рим, Бари. Также впервые на проекте все дни работала выставка "Милосердие в истории. Вклад Великой княгини Елизаветы Федоровны в деятельность Красного креста", которая посвящена 100-летию мученической кончины Елизаветы Федоровны.

В этом году на ярмарке свою продукцию представили 150 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Греции, Черногории. Гостями проекта стали 30 тысяч человек.

Центральной святыней выставки стал ковчег с частицами Креста Господня, Титла, Губки, Плащаницы, Туники, Багряницы, Яслей, Тернового Венца и Колонны Бичевания Господа нашего Иисуса Христа, очередь к которой не уменьшалась все шесть дней.

"В стенах "Экспо-Волги" на нашем проекте люди могут не только прикоснуться к святыням, но и получить возможность духовного общения со священниками", — отметил генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

Выставка завершилась, но уже осенью "Благословенная Самара" снова откроет свои двери для всех желающих.

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Лилия Воронова 19 октября 2015 14:11 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.

Анна Петрова 19 октября 2015 13:08 Сергей Махлай награжден орденом преподобного Сергия Радонежского

Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

Genry Pirat 16 июня 2015 13:41 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

Ирина Семенова 15 июня 2015 18:16 Слет православной молодежи пройдет в Царевщине

Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

Аполенарий Полуведерников 19 января 2015 09:43 В Самаре отметили мусульманский праздник Мавлид ан-Наби

Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((

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