МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий к вечеру вторника

Во вторник, 27 марта, ГУ МЧС России по Самарской области объявило в регионе штормовое предупреждение.

По сведениям Приволжского УГМС, с 19 часов 27 марта до 19 часов 28 марта в Самарской области пройдут небольшие и умеренные осадки, местами сильные в виде снега и дождя, местами слабая метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха по области ночью -2 -7°С, днём +2 -3°С, на дорогах местами снежные заносы. В Самаре ночью -2 -4°С, днём +1 -1°С.