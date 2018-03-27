МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий к вечеру вторника

Во вторник, 27 марта, ГУ МЧС России по Самарской области объявило в регионе штормовое предупреждение.
По сведениям Приволжского УГМС, с 19 часов 27 марта до 19 часов 28 марта в Самарской области пройдут небольшие и умеренные осадки, местами сильные в виде снега и дождя, местами слабая метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха по области ночью -2 -7°С, днём +2 -3°С, на дорогах местами снежные заносы. В Самаре ночью -2 -4°С, днём +1 -1°С.
Последние комментарии
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
Опять? Это исторически рак на теле отрадного и всей области. Фильтра там только для виду! Загляните в них и вот тогда точно тюрьма а не штраф будет! Закройте уже их хоть раз и сразу начнут думать про экологию а не говорить. У них сегодня одна задача быстрее деньги заработать пока налоговая не пришла. Придет налоговая увидит их схемы по отмыванию денег и стоп - Директор в тюрьму в обнимку с бухгалтером. Про них можно будет художественно кино снимать и пособие как украсть НДС из бюджета на сотни миллионов и жить и не тужить!
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html