Нападающий "Лады" Денис Зернов вызван в олимпийскую сборную России

Нападающий "Лады" Денис Зернов получил вызов в расположение олимпийской сборной России. С 1 по 4 апреля команда будет тренироваться в Новогорске, а 6–7 апреля в Сочи проведет два матча против Германии.

В сезоне 2017/18 Зернов стал лучшим снайпером "Лады" (16 заброшенных шайб), заняв второе место в споре бомбардиров команды (29 очков). Игроки "Ладьи" нападающий Семен Кизимов и вратарь Михаил Исаев в составе юниорской сборной России U18 (игроки до 18 лет) приступили к учебно-тренировочному сбору перед юниорским чемпионатом мира, который пройдет с 19 по 29 апреля в Челябинске и Магнитогорске, сообщает официальный сайт клуба.