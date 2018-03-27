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Преступления Происшествия

Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На минувшей неделе Екатерине Пузиковой было вручено постановление о признании ее и малолетнего сына женщины потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее мужа - заместителя управляющего Самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, а также разъяснены ее процессуальные права, возникшие в связи с новым статусом.

Фото: Вета Мурзина

Напомним, в конце октября 2017 года Екатерина Пузикова была оправдана после двух обвинительных приговоров по этому делу.

Преступление было совершено 7 марта 2012 на вечеринке в загородном доме семьи в пос. Кондурчинский.

Сейчас дело возвращено в региональное следственное управление СК России для дальнейшего расследования. Дело принял к своему производству следователь по особо важным делам Андрей Святкин, который также ведет следствие по убийству охранника при нападении в "ЛОКОбанке".

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Уголовное дело об убийстве экс-заместителя управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрия Пузикова на днях будет передано в суд для повторного рассмотрения. Дело во всех отношениях неординарное. Топ-менеджеров банков, конечно же, убивали и до него. Но ни у кого не возникало сомнений, что стреляли в них из-за денег. Однако в этом случае предварительное следствие решило считать мотивом убийства ревность: видимо, потому, что убийца выбрал совсем несовременный способ устранения жертвы - яд.

По словам Екатерины, она намерена добиваться наказания убийцы ее мужа. Как и ранее, во время  судебного следствия, Пузикова утверждает, что виновник отравления - кузен ее мужа. Мнение потерпевшей поддерживают и ее адвокаты.

Мать погибшего Галина Пузикова, еще с начала следствия признанная потерпевшей, не оставляет надежды отменить оправдательный приговор бывшей снохе. Ее адвокат готовит надзорную жалобу в Верховный Суд на отказ областного суда в рассмотрении кассационной жалобы. Прокуратура же, смирившись с отказом в кассационной инстанции, уже принесла Екатерине официальные извинения за незаконное уголовное преследование, длившееся почти шесть лет.

Также изданию стало известно, что Екатерина вернула себе девичью фамилию, навсегда отстранившись от семейства погибшего мужа.

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Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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