Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира

На минувшей неделе Екатерине Пузиковой было вручено постановление о признании ее и малолетнего сына женщины потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее мужа - заместителя управляющего Самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, а также разъяснены ее процессуальные права, возникшие в связи с новым статусом.

Напомним, в конце октября 2017 года Екатерина Пузикова была оправдана после двух обвинительных приговоров по этому делу.

Преступление было совершено 7 марта 2012 на вечеринке в загородном доме семьи в пос. Кондурчинский.

Сейчас дело возвращено в региональное следственное управление СК России для дальнейшего расследования. Дело принял к своему производству следователь по особо важным делам Андрей Святкин, который также ведет следствие по убийству охранника при нападении в "ЛОКОбанке".

Пять нестыковок в обвинении вдовы, якобы отравившей мужа-банкира Уголовное дело об убийстве экс-заместителя управляющего самарским филиалом Россельхозбанка Дмитрия Пузикова на днях будет передано в суд для повторного рассмотрения. Дело во всех отношениях неординарное. Топ-менеджеров банков, конечно же, убивали и до него. Но ни у кого не возникало сомнений, что стреляли в них из-за денег. Однако в этом случае предварительное следствие решило считать мотивом убийства ревность: видимо, потому, что убийца выбрал совсем несовременный способ устранения жертвы - яд.

По словам Екатерины, она намерена добиваться наказания убийцы ее мужа. Как и ранее, во время судебного следствия, Пузикова утверждает, что виновник отравления - кузен ее мужа. Мнение потерпевшей поддерживают и ее адвокаты.

Мать погибшего Галина Пузикова, еще с начала следствия признанная потерпевшей, не оставляет надежды отменить оправдательный приговор бывшей снохе. Ее адвокат готовит надзорную жалобу в Верховный Суд на отказ областного суда в рассмотрении кассационной жалобы. Прокуратура же, смирившись с отказом в кассационной инстанции, уже принесла Екатерине официальные извинения за незаконное уголовное преследование, длившееся почти шесть лет.

Также изданию стало известно, что Екатерина вернула себе девичью фамилию, навсегда отстранившись от семейства погибшего мужа.