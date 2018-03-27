Екатерина Пузикова и ее сын признаны потерпевшими по делу об убийстве мужа-банкира

На минувшей неделе Екатерине Пузиковой было вручено постановление о признании ее и малолетнего сына женщины потерпевшими по уголовному делу об убийстве ее мужа - заместителя управляющего Самарским филиалом РСХБ Дмитрия Пузикова, а также разъяснены ее процессуальные права, возникшие в связи с новым статусом.
Напомним, в конце октября 2017 года Екатерина Пузикова была оправдана после двух обвинительных приговоров по этому делу.
Преступление было совершено 7 марта 2012 на вечеринке в загородном доме семьи в пос. Кондурчинский.
Сейчас дело возвращено в региональное следственное управление СК России для дальнейшего расследования. Дело принял к своему производству следователь по особо важным делам Андрей Святкин, который также ведет следствие по убийству охранника при нападении в "ЛОКОбанке".
По словам Екатерины, она намерена добиваться наказания убийцы ее мужа. Как и ранее, во время судебного следствия, Пузикова утверждает, что виновник отравления - кузен ее мужа. Мнение потерпевшей поддерживают и ее адвокаты.
Мать погибшего Галина Пузикова, еще с начала следствия признанная потерпевшей, не оставляет надежды отменить оправдательный приговор бывшей снохе. Ее адвокат готовит надзорную жалобу в Верховный Суд на отказ областного суда в рассмотрении кассационной жалобы. Прокуратура же, смирившись с отказом в кассационной инстанции, уже принесла Екатерине официальные извинения за незаконное уголовное преследование, длившееся почти шесть лет.
Также изданию стало известно, что Екатерина вернула себе девичью фамилию, навсегда отстранившись от семейства погибшего мужа.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.