Олег Бойко: "В Самарской области все торговые центры безопасны"

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко на встрече с журналистами пообещал в ближайшее время провести "прозрачные" проверки торговых центров в регионе, сообщил, что будет присутствовать на ревизиях лично, а также напомнил, что ТЦ, где грубо нарушаются правила пожарной безопасности, могут быть закрыты по решению суда.

После трагедии в Кемерово, где во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека (официальные данные на момент подготовки материала), в Самарской области в ближайшее время должны пройти дополнительные проверки соблюдения в торговых центрах правил пожарной безопасности. О нынешнем же положении дел в этой сфере сообщил на встрече с журналистами глава облМЧС Олег Бойко.

"В Самарской области 140 торгово-развлекательных центров, площадь которых более трех тысяч квадратных метров, — рассказал Олег Бойко. — 80 из них имеют независимую оценку пожарного риска, которая делается добровольно, о соответствии объекта предъявляемым требованиям. За 2017 год мы провели 12 проверок, в 2018 году — две. Выявлено было 86 нарушений, 53 из которых на сегодняшний день устранены. Также три руководителя торговых центров наказаны штрафами за нарушения".

Олег Бойко утверждает: нарушений, из-за которых можно было бы приостановить деятельность торговых центров по решению суда, в Самарской области не выявлено.

"После выявления нарушений мы выносим предписания владельцу торгового центра либо в некоторых случаях арендатору площадей, в зависимости от того, что прописано в договорах между ними, — рассказал глава облМЧС. — Далее дается время на устранение этих нарушений — от трех месяцев и больше. Затем мы проводим повторную проверку — выясняем устранили ли нарушения".

"В торговых центрах Самарской области в 2017 году было шесть пожаров, еще один — в 2018 году, — рассказал Олег Бойко. — Все они были потушены в кратчайшие сроки. Один из крупных пожаров 2017 года произошел в торговом центре "Амбар". При возгорании сработала пожарная сигнализация, а персонал вел себя очень грамотно. В итоге все покинули торговый центр. Кроме того, в ТЦ сработала автоматическая система пожаротушения. Благодаря этому очаг возгорания был сразу локализован, огонь не распространялся".

По словам главного регионального спасателя, исходя из данных проходивших ранее проверок "в Самарской области все торговые центры безопасны". Но он и сам признает: эти проверки были плановыми. То есть руководитель торгового центра и весь персонал заранее точно знали, когда в здание придут ревизоры, причем задолго до их визита.

Что выяснится при ближайших внеплановых проверках пока неизвестно.

"Проверки будем проводить с представителями общественной палаты, в присутствии журналистов, — обещает Олег Бойко. — Мы уже подготовили план и направили его в прокуратуру на согласование. Обратим особое внимание на отделку потолков, на отделку стен, на знание персоналом своих обязанностей и действий при ЧС, а также на исправность всех систем пожаротушения".

Пожарные обещают обратить внимание и на нарушения, о которых пишут пользователи соцсетей.