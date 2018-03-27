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Власть и политика

В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Указом президента РФ 28 марта объявлен в России днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.

Фото: Юлия Рубцова

В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

В Самаре в 13:00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине", на площади Героев 21-й армии у "Памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг." и в сквере Родина у памятника "Женщина-мать" пройдут траурные акции и возложения цветов.

В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим.

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