В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово

Указом президента РФ 28 марта объявлен в России днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемеровской области.
В Самарском регионе, как и по всей территории страны, приспустят Государственные флаги Российской Федерации. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.
В Самаре в 13:00 на площади Славы у Вечного огня и горельефа "Скорбящей Матери-Родине", на площади Героев 21-й армии у "Памятника несовершеннолетним труженикам тыла 1941–1945 гг." и в сквере Родина у памятника "Женщина-мать" пройдут траурные акции и возложения цветов.
В храмах традиционных конфессий на территории Самарской области завтра будут прочитаны молитвы по умершим.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.