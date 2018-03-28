Снегопад сковал в пробках дороги областной столицы

В ночь на среду, 28 марта Самару накрыл снегопад, последствия которого городские автомобилисты сполна ощутили утром, выехав из своих дворов. Если не считать крупных трасс, дороги по многим направлений оказались нечищенными. По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:50 ситуация в городе оценивалась на 8 баллов.
По сообщению самих участников движения большегрузные фуры, автобусы и троллейбусы буксуют на подъемах. Средняя скорость на участке Московского шоссе от Ново-Вокзальной до Автовокзала составляет 7 км/час. Пробка на ул. Солнечной и перед старым мостом через Самарку движется со скоростью 3 км/час. Стоит Южное и Зубчаниновское шоссе на въезд в Самару, а также ул. Чекистов, Кряжское шоссе, ул. Авторы и Пензенская.
По данным Яндекс.Карт транспорт по трассе М5 движется без особых затруднений.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.