Снегопад сковал в пробках дороги областной столицы

В ночь на среду, 28 марта Самару накрыл снегопад, последствия которого городские автомобилисты сполна ощутили утром, выехав из своих дворов. Если не считать крупных трасс, дороги по многим направлений оказались нечищенными. По данным сервиса Яндекс.Пробки на 8:50 ситуация в городе оценивалась на 8 баллов.

По сообщению самих участников движения большегрузные фуры, автобусы и троллейбусы буксуют на подъемах. Средняя скорость на участке Московского шоссе от Ново-Вокзальной до Автовокзала составляет 7 км/час. Пробка на ул. Солнечной и перед старым мостом через Самарку движется со скоростью 3 км/час. Стоит Южное и Зубчаниновское шоссе на въезд в Самару, а также ул. Чекистов, Кряжское шоссе, ул. Авторы и Пензенская.

По данным Яндекс.Карт транспорт по трассе М5 движется без особых затруднений.