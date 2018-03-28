С начала года уже произошло около 550 пожаров, в которых погибли 50 человек, в том числе четверо детей

Осенне-зимний пожароопасный сезон-2017-2018 принес неожиданную проблему: в регионе увеличилось число погибших в пожарах на территории жилищного фонда: 1211 пожаров унесли жизни 86 человек, 70 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с предыдущим сезоном количество пожаров уменьшилось на 191 случай, число пострадавших в них — на 20 человек. А вот погибших стало больше на пять человек.

Больше всего пожаров зафиксировано в жилом секторе — 73%, там же зарегистрировано 93% погибших и 70% травмированных. Основные причины возникновения пожаров — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и электроприборов (37%), неосторожное обращение с огнем (22%), нарушение правил установки и использования печей (19%).

"С начала 2018 года уже произошло около 550 пожаров, в которых погибли 50 человек, в том числе четверо детей, — привел статистику и. о. заместителя начальника — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский. — Увеличение количества пожаров происходит именно в жилом секторе, поэтому органам местного самоуправления нужно обратить внимание на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности".

В 22 муниципальных образованиях уже проведены заседания профильных комиссий, на которых выработали план действий по изменению сложившейся ситуации, в восьми муниципальных образованиях установили особый противопожарный режим.