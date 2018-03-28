С начала года уже произошло около 550 пожаров, в которых погибли 50 человек, в том числе четверо детей

Осенне-зимний пожароопасный сезон-2017-2018 принес неожиданную проблему: в регионе увеличилось число погибших в пожарах на территории жилищного фонда: 1211 пожаров унесли жизни 86 человек, 70 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с предыдущим сезоном количество пожаров уменьшилось на 191 случай, число пострадавших в них — на 20 человек. А вот погибших стало больше на пять человек.
Больше всего пожаров зафиксировано в жилом секторе — 73%, там же зарегистрировано 93% погибших и 70% травмированных. Основные причины возникновения пожаров — нарушение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и электроприборов (37%), неосторожное обращение с огнем (22%), нарушение правил установки и использования печей (19%).
"С начала 2018 года уже произошло около 550 пожаров, в которых погибли 50 человек, в том числе четверо детей, — привел статистику и. о. заместителя начальника — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский. — Увеличение количества пожаров происходит именно в жилом секторе, поэтому органам местного самоуправления нужно обратить внимание на соблюдение гражданами правил пожарной безопасности".
В 22 муниципальных образованиях уже проведены заседания профильных комиссий, на которых выработали план действий по изменению сложившейся ситуации, в восьми муниципальных образованиях установили особый противопожарный режим.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?