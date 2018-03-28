16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов Глава региона принимает участие в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы В Самарской области пройдут траурные мероприятия в память о жертвах трагедии в Кемерово Областной минпром с приставкой "и.о." возглавил Олег Волков Вячеслав Звягинцев сменил Алексея Дегтева на посту председателя комитета Самарской гордумы

Власть и политика

Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 117
Версия для печати

В среду, 28 марта, на 81 году жизни скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы Валентин Романов.

Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов
Фото: Игорь Казановский

Прощание с ним состоится 30 марта в самарском музее Алабина. Похоронен он будет на кладбище "Лесное" в Новокуйбышевске.

Соболезнования в связи с кончиной Валентина Романова от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил глава региона Дмитрий Азаров.

"Многолетняя законотворческая и общественно-политическая деятельность Валентина Степановича — пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов наших земляков. Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о жителях региона, будущем нашей губернии", - отметил руководитель области.

Дмитрий Азаров напомнил, что Валентин Романов много лет проработал в Новокуйбышевске, внеся огромный вклад в решение вопросов энергетики, газификации, транспорта, укрепления промышленного потенциала города. А "в самое трудное, переломное для страны время" он занимал должность первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС.

"Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря, отмечает глава региона. - Представляя наш регион в Государственной думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны, становления отечественной экономики, решения проблем энергетики и предпринимательства.

О его выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", Почётная грамота Президента Российской Федерации и другие.

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Валентине Степановиче Романове, великом труженике, истинном патриоте нашей страны навсегда останется в наших сердцах".                                                                     

Гид потребителя

Последние комментарии

я СССР 24 марта 2018 04:24 Елена Лапушкина: "Решение жителей по стене на площади Славы для нас стало удивительным"

почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

Аркадий Соларев 05 марта 2018 16:19 Женщины Самарской области принимают поздравления с 8 Марта

А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет

Art Markin 03 марта 2018 06:35 УФАС возбудило дело в отношении мэрии Самары за выделение площадок под торговлю елками без торгов

А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

В Самаре открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК

В Самаре открылся многопрофильный клинический госпиталь ИДК

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1