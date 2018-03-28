Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов

В среду, 28 марта, на 81 году жизни скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС, член президиума ЦК КПРФ, экс-депутат Госдумы Валентин Романов.
Прощание с ним состоится 30 марта в самарском музее Алабина. Похоронен он будет на кладбище "Лесное" в Новокуйбышевске.
Соболезнования в связи с кончиной Валентина Романова от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил глава региона Дмитрий Азаров.
"Многолетняя законотворческая и общественно-политическая деятельность Валентина Степановича — пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов наших земляков. Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о жителях региона, будущем нашей губернии", - отметил руководитель области.
Дмитрий Азаров напомнил, что Валентин Романов много лет проработал в Новокуйбышевске, внеся огромный вклад в решение вопросов энергетики, газификации, транспорта, укрепления промышленного потенциала города. А "в самое трудное, переломное для страны время" он занимал должность первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС.
"Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря, отмечает глава региона. - Представляя наш регион в Государственной думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны, становления отечественной экономики, решения проблем энергетики и предпринимательства.
О его выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден "Знак Почета", Почётная грамота Президента Российской Федерации и другие.
Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Валентине Степановиче Романове, великом труженике, истинном патриоте нашей страны навсегда останется в наших сердцах".
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А как ВРУЧАЮТСЯ почетные звания? Раскройте секрет
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.