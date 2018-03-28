ХК "Лада" исключен из КХЛ

Тольяттинская "Лада" покидает состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

"Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли "Лада" и "Югра". "Лада" и "Югра" исключены из состава участников КХЛ", - говорится в сообщении.

Напомним, "Лада" завершила сезон-2017/18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно рейтингу, самые слабые клубы должны покинуть лигу после нынешнего сезона.