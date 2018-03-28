"Росэлектроника" начнет серийный выпуск нейротренажеров, разработанных СамГМУ

Холдинг "Росэлектроника" начнет серийный выпуск нейротренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом, сообщает сайт Госкорпорации Ростех.

Производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых нейротренажеров для детей с ДЦП будет организовано на базе московского АО "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега" и СамГМУ. Как отмечается в сообщении, это первый опыт передачи разработок медицинского вуза в серийное производство крупной российской корпорации.

"Мы имеем все необходимые лицензии на производство подобного оборудования. Думаем, что данные изделия будут востребованы в медицинских учреждениях, высокие отзывы российских экспертов это подтверждают", — отметил гендиректор ИМЦ Концерна "Вега" Александр Кулиш.

Он заявил, что условия производства медицинских изделий на предприятии соответствует мировым стандартам. По оценкам Концерна "Вега", инвестиции в проект могут составить до 20 млн рублей.



Нейротренажер ReviVR для реабилитации пациентов после инсульта представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из пневмоманжет, компрессорной установки для нагнетания в них воздуха, очков виртуальной реальности, а также специализированного программного обеспечения. Пациент погружается в виртуальную среду и может видеть себя в вертикальном положении, самостоятельно передвигаться. В настоящее время синтезированы две среды: футбольное поле и набережная. За счет стимуляции мозговой активности восстанавливаются нейронные связи. Человек "привыкает" к вертикальному положению.

Нейротренажер для детей с ДЦП представляет собой игровую платформу с использованием системы отслеживания движений Microsoft Kinect. Занятия проходят в форме компьютерной игры, основанной на упражнениях лечебной физкультуры — синхронные и асинхронные махи руками, ногами, приседания, повороты, прыжки. Выполняя их, ребенок заставляет анимированного героя на экране совершать движения: двигаться вперед, поворачивать в стороны, преодолевать препятствия.

На сегодня тренажеры проходят клинические испытания в различных медицинских учреждениях — Самарской областной клинической больнице им. Середавина, областном реабилитационном центре "Самарский", горбольнице № 31 города Москвы, московской городской больнице им. братьев Бахрушиных, а также на базе Самарского областного реабилитационного центра для детей и подростков.



В частности, тренажер ReviVR уже клинически испытан на пациентах в остром периоде после инсульта, то есть, начиная с первых 48 часов после зафиксированного факта нарушения мозгового кровообращения. По результатам тестов баланса Берга пациенты, прошедшие курс реабилитации на тренажере в стационаре, улучшили показатели двигательной активности вдвое.

"Этап коммерциализации в создании инновационных изделий — самый трудоемкий. Мы знаем, что объем рынка нейрореабилитации велик. Нейротренажеры могут использоваться для восстановления пациентов после инсультов, травм, заболеваний центральной нервной системы, ДЦП. Поэтому общими усилиями запускаем серийное производство", — сказал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.