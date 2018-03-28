16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Росэлектроника" начнет серийный выпуск нейротренажеров, разработанных СамГМУ Самарские медики используют виртуальную реальность для реабилитации пациентов после инсульта Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области превышен на 60,6% Фигурант дела о картельном сговоре Альберт Навасардян получил должность в больнице им. Середавина В Самаре открыли клинический госпиталь ИДК

Здравоохранение Общество

"Росэлектроника" начнет серийный выпуск нейротренажеров, разработанных СамГМУ

МОСКВА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати

Холдинг "Росэлектроника" начнет серийный выпуск нейротренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом, сообщает сайт Госкорпорации Ростех.

Производство нейротренажеров ReviVR для реабилитации пациентов, перенесших инсульт, а также игровых нейротренажеров для детей с ДЦП будет организовано на базе московского АО "Инженерно-маркетинговый центр Концерна "Вега" и СамГМУ. Как отмечается в сообщении, это первый опыт передачи разработок медицинского вуза в серийное производство крупной российской корпорации.

"Мы имеем все необходимые лицензии на производство подобного оборудования. Думаем, что данные изделия будут востребованы в медицинских учреждениях, высокие отзывы российских экспертов это подтверждают", — отметил гендиректор ИМЦ Концерна "Вега" Александр Кулиш.

Он заявил, что условия производства медицинских изделий на предприятии соответствует мировым стандартам. По оценкам Концерна "Вега", инвестиции в проект могут составить до 20 млн рублей.

Нейротренажер ReviVR для реабилитации пациентов после инсульта представляет собой аппаратно-программный комплекс, состоящий из пневмоманжет, компрессорной установки для нагнетания в них воздуха, очков виртуальной реальности, а также специализированного программного обеспечения. Пациент погружается в виртуальную среду и может видеть себя в вертикальном положении, самостоятельно передвигаться. В настоящее время синтезированы две среды: футбольное поле и набережная. За счет стимуляции мозговой активности восстанавливаются нейронные связи. Человек "привыкает" к вертикальному положению.

Нейротренажер для детей с ДЦП представляет собой игровую платформу с использованием системы отслеживания движений Microsoft Kinect. Занятия проходят в форме компьютерной игры, основанной на упражнениях лечебной физкультуры — синхронные и асинхронные махи руками, ногами, приседания, повороты, прыжки. Выполняя их, ребенок заставляет анимированного героя на экране совершать движения: двигаться вперед, поворачивать в стороны, преодолевать препятствия.

На сегодня тренажеры проходят клинические испытания в различных медицинских учреждениях — Самарской областной клинической больнице им. Середавина, областном реабилитационном центре "Самарский", горбольнице № 31 города Москвы, московской городской больнице им. братьев Бахрушиных, а также на базе Самарского областного реабилитационного центра для детей и подростков.

В частности, тренажер ReviVR уже клинически испытан на пациентах в остром периоде после инсульта, то есть, начиная с первых 48 часов после зафиксированного факта нарушения мозгового кровообращения. По результатам тестов баланса Берга пациенты, прошедшие курс реабилитации на тренажере в стационаре, улучшили показатели двигательной активности вдвое.

"Этап коммерциализации в создании инновационных изделий — самый трудоемкий. Мы знаем, что объем рынка нейрореабилитации велик. Нейротренажеры могут использоваться для восстановления пациентов после инсультов, травм, заболеваний центральной нервной системы, ДЦП. Поэтому общими усилиями запускаем серийное производство", — сказал ректор СамГМУ, академик РАН Геннадий Котельников.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире регистрируются от 15-20 млн инсультов ежегодно. По данным Министерства здравоохранения РФ, в России каждый год от инсульта страдает около полумиллиона человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966

Igor Ploshkin 06 февраля 2018 09:30 В 2017 г. в Самарской области достигнут самый низкий в XXI веке показатель смертности населения

"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

Дмитрий Петров 03 февраля 2018 05:39 Роспотребнадзор предупреждает россиян о случаях заболевания лихорадкой Зика в Турции

Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

На Молодёжной уже одну построили...

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Фото на сайте

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1