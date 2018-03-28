Дороги и тротуары в Рощинском восстановят почти за 11 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядной организации, которая выполнит ремонт дорожного покрытия, дорожек и проездов на территории г. п. Рощинский в Волжском районе завершится 12 апреля. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, все работы подрядчик должен будет выполнить в течение 65 дней, но не позднее 31 августа. На это ему из бюджета городского поселения выделят 10,8 млн рублей. Итоги подведут 20 апреля.