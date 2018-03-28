16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Площадь общедомового имущества, за которое мы платим, можно сократить Общегородские субботники пройдут в Самаре 14, 21 и 28 апреля За благоустройство каких территорий проголосовали жители области Стало известно, как изменятся коммунальные платежи в Самарской области К ЧМ-2018 в Самаре сдадут в эксплуатацию шесть крупных объектов

ЖКХ и благоустройство Общество

Дороги и тротуары в Рощинском восстановят почти за 11 млн рублей

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 18
Версия для печати

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядной организации, которая выполнит ремонт дорожного покрытия, дорожек и проездов на территории г. п. Рощинский в Волжском районе завершится 12 апреля. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Согласно документации, все работы подрядчик должен будет выполнить в течение 65 дней, но не позднее 31 августа.

На это ему из бюджета городского поселения выделят 10,8 млн рублей.

Итоги подведут 20 апреля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Пашутко 13 февраля 2018 12:03 С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тысяч тонн снега

Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!

Петр Барсуков 23 января 2018 13:56 В Советском районе произошел прорыв крупного трубопровода теплоснабжения

Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет

санчо 11 января 2018 09:19 В Струковском саду не будут строить скейт-площадку

Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !

Dmitry Lakotsenin 26 декабря 2017 10:35 Новый генплан и ПЗЗ Самары презентуют жителям в начале 2018 года

Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.

Денис Тихонов 17 декабря 2017 12:52 Штатная работа самарской НФС-2 восстановлена

где её вернули?как не было воды так и нет

Фото на сайте

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

Депутаты Самарской городской думы проверили ход работ по ремонту Южного моста и путепровода "Аврора"

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

На самарских домах появятся портреты Юрия Гагарина и Дмитрия Козлова

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Виктор Сазонов и Олег Фурсов посетили парк им. 50 лет Октября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1