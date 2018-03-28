Дороги и тротуары в Рощинском восстановят почти за 11 млн рублей

Прием заявок на участие в аукционе по поиску подрядной организации, которая выполнит ремонт дорожного покрытия, дорожек и проездов на территории г. п. Рощинский в Волжском районе завершится 12 апреля. Информация опубликована на сайте госзакупок.
Согласно документации, все работы подрядчик должен будет выполнить в течение 65 дней, но не позднее 31 августа.
На это ему из бюджета городского поселения выделят 10,8 млн рублей.
Итоги подведут 20 апреля.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет