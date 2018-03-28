Под Сергиевском в крупное ДТП попала патрульная машина, пострадали двое полицейских

В среду, 28 марта, на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло ДТП с участием водителя грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, около 14:00 на 1086 км трассы М-5 водитель грузовика не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с управлением и столкнулся с попутным Fiat Ducato, который ударил попутный автомобиль Kia и стоявшую с краю проезжей части с включенными проблесковыми маячками патрульную машину Lada Priora.
В результате ДТП пострадали двое полицейских, находившихся в служебной автомашине. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
По факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !