Под Сергиевском в крупное ДТП попала патрульная машина, пострадали двое полицейских

В среду, 28 марта, на трассе М-5 в Сергиевском районе произошло ДТП с участием водителя грузовика Mercedes-Benz с полуприцепом, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, около 14:00 на 1086 км трассы М-5 водитель грузовика не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за дорожным движением, не справился с управлением и столкнулся с попутным Fiat Ducato, который ударил попутный автомобиль Kia и стоявшую с краю проезжей части с включенными проблесковыми маячками патрульную машину Lada Priora.

В результате ДТП пострадали двое полицейских, находившихся в служебной автомашине. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту случившегося проводится проверка.