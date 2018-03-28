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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре продолжается расчистка улиц от снега

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самару в ночь на 28 марта вернулись обильные осадки, и по краткосрочным прогнозам Приволжского УГМС, это не последний снегопад на этой неделе. Об этом сообщают в администрации города.

МП "Благоустройство" заблаговременно спланировало работу с учетом изменений погодных условий. Только в ночное время, на которое пришелся пик снегопада, на улицы города вывели 281 уборочную машину, почти вдвое больше количества механизированной техники по сравнению с дневной сменой.
Сегодня, несмотря на уменьшение интенсивности осадков, количество ресурсов не снижают: улицы приводят в нормативное состояние 309 дорожников и 166 уборочных машин.

Всего же за минувшие сутки для расчистки проезжей части дорог местного значения, тротуаров, пешеходных переходов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, лестничных спусков задействовали в две смены 419 дорожных рабочих, которые помогают расчищать улицы вручную, и 431 единицу спецтехники. В том числе - повышенное количество самосвалов (118 ед.), погрузчиков (47 ед.), дорожных комбинированных машин (69 ед.) для одновременной расчистки снега, подметания дорог и распределения противогололедных реагентов. Применили 230 тонн противогололедных материалов ("Бионорда" и песчано-соляной смеси).

После расчистки упор сделают на транспортировку снега на полигоны. Накануне туда доставили свыше 5,7 тыс. тонн снега. А всего за этот сезон на площадки для складирования отправили около 616 тыс. тонн снега.

По необходимости в некоторых районах (например, в Куйбышевском и Кировском) началась откачка воды. Так, если за сутки 26 марта, МП "Благоустройство" задействовало пять асболеров, то 27 марта - уже восемь машин. За двое суток откачено 1375 кубометров воды.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Пашутко 13 февраля 2018 12:03 С начала зимы с улиц Самары вывезли 300 тысяч тонн снега

Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!

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