В больницу Тольятти доставлена пенсионерка, упавшая с девятого этажа в сугроб

В среду, 28 марта, в девятом часу вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома по бульвару Гая в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, пострадавшая упала в сугроб. Она получила множественные травмы и находилась без сознания и для нее была вызвана "скорая".

Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и, делая все возможное для ее спасения, увезли ее в лечебное учреждение.