В больницу Тольятти доставлена пенсионерка, упавшая с девятого этажа в сугроб

В среду, 28 марта, в девятом часу вечера, по предварительным данным, с девятого этажа дома по бульвару Гая в Автозаводском районе упала женщина в возрасте около 60 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, пострадавшая упала в сугроб. Она получила множественные травмы и находилась без сознания и для нее была вызвана "скорая".
Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и, делая все возможное для ее спасения, увезли ее в лечебное учреждение.
Последние комментарии
Вы хоть сами читаете что написали ?
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.