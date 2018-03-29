Улично-дорожную сеть в Шентале приведут в порядок за 15 млн рублей

Администрация сельского поселения Шентала объявила аукцион по поиску подрядной организации, которая отремонтирует дороги, площадки и тротуары в Шентале.
Победитель должен будет восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальная. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины.
Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашской. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновой, также там нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба.
Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальной.
На это выделят 15,2 млн рублей. Вести работы подрядчик будет в течение 130 дней.
Итоги подведут 13 апреля.
Последние комментарии
Я горд за город! Это как надо пахать не зная ни сна ни отдыха чтобы осилить эту кучу снега. Допустим что в городе на вывозе работало ежедневно по 100 КАМАЗОВ с утра до утра и делали по 10 рейсов в сутки, то эти КАМАЗЫ не глушили примерно 50 - 60 суток. Так держать господа чиновники !!!!!!!
Порыв произошёл ещё 19.01.2018, на 17:54 23.01.2018 тепла нет
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет