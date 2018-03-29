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ЖКХ и благоустройство Общество

Улично-дорожную сеть в Шентале приведут в порядок за 15 млн рублей

ШЕНТАЛА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация сельского поселения Шентала объявила аукцион по поиску подрядной организации, которая отремонтирует дороги, площадки и тротуары в Шентале.

Победитель должен будет восстановить привокзальную площадь по улице Вокзальная. Там отсутствуют парковки, а существующее покрытие стоянки полностью разрушено и отсутствуют обочины.

Кроме того, необходимо отремонтировать разрушенный тротуар по ул. Канашской. В плохом состоянии находится дорога по ул. Сосновой, также там нет обочин и в непригодном состоянии водопропускная труба.

Помимо этого, будет отремонтирована рыночная площадь на ул. Вокзальной.

На это выделят 15,2 млн рублей. Вести работы подрядчик будет в течение 130 дней.

Итоги подведут 13 апреля.

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