В Самаре пострадал пассажир автобуса, с которым столкнулась иномарка под управлением девушки

В среду, 28 марта, в Самаре участницей ДТП стала 20-летняя девушка, ехавшая примерно в 11:40 за рулем Toyota по улице 11-й квартал со стороны Московского шоссе в направлении поселка Мехзавод, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути она не уступила дорогу автобусу Hyundai, которым управляла 32-летняя женщина, и столкнулась с ним.

В результате аварии пострадал 46-летний пассажир автобуса. Какие у него травмы, точно неизвестно. Но как сообщают в областной полиции, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По данным ГИБДД, водители транспортных средств в момент происшествия находились в трезвом состоянии.