В Самаре пострадал пассажир автобуса, с которым столкнулась иномарка под управлением девушки

В среду, 28 марта, в Самаре участницей ДТП стала 20-летняя девушка, ехавшая примерно в 11:40 за рулем Toyota по улице 11-й квартал со стороны Московского шоссе в направлении поселка Мехзавод, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути она не уступила дорогу автобусу Hyundai, которым управляла 32-летняя женщина, и столкнулась с ним.
В результате аварии пострадал 46-летний пассажир автобуса. Какие у него травмы, точно неизвестно. Но как сообщают в областной полиции, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По данным ГИБДД, водители транспортных средств в момент происшествия находились в трезвом состоянии.
Последние комментарии
Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....
Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.
Как там мажорчик,фэйс не пострадал?
Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!
На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !