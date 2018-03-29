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ДТП Происшествия

В Самаре пострадал пассажир автобуса, с которым столкнулась иномарка под управлением девушки

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 марта, в Самаре участницей ДТП стала 20-летняя девушка, ехавшая примерно в 11:40 за рулем Toyota по улице 11-й квартал со стороны Московского шоссе в направлении поселка Мехзавод, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути она не уступила дорогу автобусу Hyundai, которым управляла 32-летняя женщина, и столкнулась с ним.

В результате аварии пострадал 46-летний пассажир автобуса. Какие у него травмы, точно неизвестно. Но как сообщают в областной полиции, после оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. По данным ГИБДД, водители транспортных средств в момент происшествия находились в трезвом состоянии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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