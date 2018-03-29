Работы в Струковском парке и на 4-й очереди набережной обещают закончить до 30 апреля

В четверг, 29 марта, в Самарской городской думе состоялось заседание фракции "Единой России" под председательством Татьяны Братчиковой. В совещании принял участие председатель гордумы Алексей Дегтев.
Депутаты обсуждали вопросы, касающиеся подготовки города к чемпионату мира по футболу.
В первую очередь речь зашла о сроках окончания реконструкции 4-й очереди набережной и капитального ремонта "Струковского сада".
Заместитель руководителя департамента градостроительства администрации Самары Олег Захаров сообщил, что срок действия контракта по реконструкции набережной, заключенного с ООО "Автодоринжиниринг", истекает 20 мая текущего года. Работы планировали завершить в марте, но подвела погода.
К концу марта подрядчик заканчивает все работы, связанные с прокладкой коммуникаций: поливочного водопровода, ливневой канализации, сетей электроснабжения. Дорожные работы предполагалось начать в середине марта — на территории набережной осталось уложить около 8 тыс. кв. м асфальта и 6 тыс. кв. м тротуарной плитки.
Сегодня идут работы по устройству дорожного полотна, практически завершена засыпка щебня и песка. До 30 апреля планируется полностью закончить реконструкцию, в том числе засеять газоны.
"Все работы, не связанные с благоустройством, на данный момент практически закончены. Как только позволит температурный режим, начнутся пуско-наладочные работы на фонтане", — рассказал Олег Захаров.
Депутат Александр Чернышев поинтересовался, будет ли обеспечена доступность набережной для маломобильных граждан, напомнив, что представители организации инвалидов-колясочников "Ассоциация Десница" дали свои рекомендации в октябре 2017 года. Олег Захаров заверил депутатов, что все замечания были учтены, и, когда сойдет снег, подрядчик вновь пригласит представителей "Десницы" на встречу.
О ходе капитального ремонта Струковского парка рассказал представитель департамента городского хозяйства и экологии Сергей Панферов. В настоящее время два муниципальных контракта на общую сумму 267 млн руб. выполнены в целом на 60%.
Закончены ремонт тротуаров, замена бортового камня, устройство системы автоматического полива, укладка рулонных газонов, обрезка и посадка деревьев, установка малых архитектурных форм, ремонт наружного освещения, устройство лестничных маршей, ремонт забора по всему периметру, капитальный ремонт фонтанов.
В 2018 году установлены 10 секций ворот входных групп и летней эстрады, подъемные платформы для маломобильных граждан, 72 скамейки и 100 урн, отремонтировано кафе. До конца апреля будут установлены три автономных туалета, дорожные знаки, предстоит завершить ремонт летней эстрады, строительство шахматного клуба, обустроить скейт-парк, уложить резиновое покрытие на детской площадке.
По окончании доклада Татьяна Братчикова задала вопрос о судьбе скейт-парка на территории Струковского парка, так как в некоторых СМИ прозвучала информация о том, что его строить не будут. Сергей Панферов сообщил, что от скейт-парка никто не отказывался, просто его перенесли на другое место, так как изначально объект планировали разместить над теплотрассой. Теперь он будет располагаться на месте бывшего бассейна "Чайка".
В свою очередь, Алексей Дегтев предложил депутатам в связи с приближающимся месячником благоустройства провести субботник на территории парка.
По результатам обсуждения хода работ на двух объектах депутаты решили принять информацию к сведению и провести в Струковском и на 4-й очереди набережной выездные совещания в 20-х числах апреля.
Также депутаты рассмотрели вопрос о демонтаже незаконных рекламных конструкций, рекламы на фасадах зданий на гостевых и туристических маршрутах. Как рассказал заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Геннадий Богомолов, на 1 февраля 2018 на этих маршрутах было выявлено 148 незаконных рекламных конструкций. К работам по демонтажу приступили 6 марта, и на данный момент убрано 28 конструкций. Кроме того, 11 конструкций были демонтированы самими владельцами после разъяснительной работы районных администраций.
О ситуации с незаконной рекламой в Октябрьском районе рассказала глава районной администрации Алла Волчкова. Особое внимание она уделила фасадам торговых центров, покрытым "рекламной мозаикой".
После переговоров с руководителями ТЦ привести фасады в надлежащий вид согласились практически все торговые центры, расположенные на территории района: "Русь-на Волге", "Мелодия", "Старт", "Мега-Сити" и другие. По словам Аллы Волчковой, только один ТЦ пока отказался пойти навстречу в этом вопросе.
По итогам обсуждения Алексей Дегтев предложил организовать в городской думе инициативную группу по разработке концепции размещения и оформления рекламы на фасадах самарских зданий.
Последние комментарии
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.
Вот этого человека можно назначить, четко знает что нужно делать, с кого спрашивать. На сколько известно он кроме огромного стажа в МВД еще и армию прошел. Думаю из всех кандидатов он для города наиболее подходящий, так как остальные это бизнесмены, рвущиеся ко власти и готовые использовать ее для собственного обогащения, или пиарщики своей персоны, которые реально вряд ли справятся с городом - миллионником!
Из 741 квартиры, которые нужно было приобрести на переселения граждан из аварийного жилья, приобрели 502 квартиры. Оставшиеся 239 квартир передадут ДУИ г.о.Самара до 8 декабря 2017 года. Вопрос: "Почему нас не переселяют в 502 квартиры, которые уже в муниципальной собственности?" Наш дом признан аварийным в 2010 году. Наш дом включен в государственную программу Самарской области"Развитие жилищного строительства в Самарской области" до 2020 года. В феврале 2015 году мы посмотрели квартиру , которую нам предложил ДУИ г.о.Самара. Квартира нам понравилась и мы дали свое согласие - написали заявление на переселение в нее. На переселение по "договору мены". ЭТО БЫЛО В 2015 ГОДУ!!! ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА БУДЕТ ТРИ ГОДА КАК МЫ НАПИСАЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ, ЧТО МЫ СОГЛАСНЫ НА ТУ КВАРТИРУ, КОТОРУЮ НАМ ПРЕДЛОЖИЛ ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРЫ. Оказалось, что передача квартиры по "ДОГОВОРУ МЕНЫ" - это незаконная сделка, когда речь идет об аварийном жилье. НОТАРИУС отказывается регистрировать такую сделку! Передать квартиру можно только по "СОГЛАШЕНИЮ". Это ст.32 ЖК РФ. Подразумевает еще и выкуп земли под аварийным домом в муниципальную собственность. Департамент управления имуществом г.о.Самара три года судится с нотариусом. Нотариус выигрывает все суды. А люди вынужденны жить на съемном жилье. И платить за обе квартиры. Так как проживать в аварийном доме стало невозможно. В нем нет воды, газа отопления. Есть в нем мародеры, БОМЖы и риск обрушения.
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?