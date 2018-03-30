У жительницы Самары изъяли более 100 гр амфетамина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области задержали 36-летнюю жительницу Самары, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областного Главка.
В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские в одном из подъездов дома, расположенного в Кировском районе Самары, задержали подозреваемую. Правоохранители в присутствии понятых обнаружили в куртке злоумышленницы полиэтиленовый пакет и 12 фасованных пакетиков, в которых находилось вещество светлого цвета.
Находку оперативники направили на экспертизу, которая установила, что изъятое — наркотическое средство амфетамин массой более 100 граммов.
По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к совершению иных противоправных деяний.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.