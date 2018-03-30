У жительницы Самары изъяли более 100 гр амфетамина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области задержали 36-летнюю жительницу Самары, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, сообщает пресс-служба областного Главка.

В ходе проведения оперативных мероприятий, полицейские в одном из подъездов дома, расположенного в Кировском районе Самары, задержали подозреваемую. Правоохранители в присутствии понятых обнаружили в куртке злоумышленницы полиэтиленовый пакет и 12 фасованных пакетиков, в которых находилось вещество светлого цвета.

Находку оперативники направили на экспертизу, которая установила, что изъятое — наркотическое средство амфетамин массой более 100 граммов.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции устанавливают причастность задержанной к совершению иных противоправных деяний.