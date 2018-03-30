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Общество

Что делать, если в СМИ размещены сведения, порочащие честь и достоинство гражданина?

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Право гражданина на защиту чести, достоинства и деловой репутации является его конституционным правом, разъясняет Компания "Консультант Самара". Гражданин вправе требовать опровержения порочащих его честь и достоинство сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности (ч. 1 ст. 21, ч. 1 ст. 23 Конституции РФ; п. 1 ст. 152 ГК РФ).

В случае размещения в СМИ недостоверных сведений, порочащих вашу честь и достоинство, рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Засвидетельствуйте факт размещения недостоверных сведений

Если недостоверные сведения, порочащие вашу честь и достоинство, размещены в сети Интернет, то факт размещения такой информации необходимо засвидетельствовать у нотариуса. Нотариус может, в частности, удостоверить содержание сайта в сети Интернет по состоянию на определенный момент времени, если имеются основания полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным (ст. 102 Основ законодательства РФ о нотариате, утв. Верховным Судом РФ 11.02.1993 N 4462-1; п. 3 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 16.03.2016).

Если недостоверные сведения размещены в печати, то необходимо сохранить экземпляр соответствующего печатного издания.

Шаг 2. Обратитесь в СМИ с требованием об опровержении недостоверных сведений

Вы вправе обратиться с требованием об опровержении недостоверных сведений, порочащих вашу честь и достоинство, непосредственно в редакцию соответствующего СМИ (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3). При этом вы вправе требовать опровержения недостоверных сведений в тех же СМИ и тем же способом, которым недостоверные сведения были распространены, или другим аналогичным способом (п. п. 1, 2 ст. 152 ГК РФ).

Отказ редакции СМИ опровергнуть недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство гражданина, или нарушение установленного законом порядка опровержения можно обжаловать в суде.

Обязательное предварительное обращение с таким требованием к редакции СМИ законом не предусмотрено, поэтому вы вправе обратиться за защитой своих прав непосредственно в суд (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3).

Шаг 3. Подготовьте и подайте исковое заявление в суд

Исковое заявление о защите чести, достоинства и (или) деловой репутации и компенсации морального вреда подается в районный суд по месту нахождения ответчика (ст. ст. 24, 28 ГПК РФ).

Ответчиками по иску о защите чести и достоинства могут являться (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3):

— автор статьи;

— лицо, являющееся источником недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство истца, если сведения были распространены в СМИ с указанием лица, являющегося их источником;

— редакция соответствующего СМИ, если опубликование недостоверных сведений, порочащих вашу честь и достоинство, сделано без обозначения имени автора (например, в редакционной статье);

— учредитель СМИ в случае, если редакция СМИ не является юридическим лицом.

В ряде случаев, перечень которых является закрытым, редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан (ст. 57 Закона от 27.12.1991 N 2124-1).

В исковом заявлении вы вправе заявить следующие требования:

— обязать ответчика опровергнуть распространенные им недостоверные сведения, порочащие вашу честь и достоинство, путем размещения опровержения в тех же СМИ (п. 2 ст. 152 ГК РФ);

— обязать ответчика опубликовать в тех же СМИ ваш ответ (п. 2 ст. 152 ГК РФ);

— обязать ответчика удалить соответствующую информацию, а также пресечь или запретить дальнейшее ее распространение, если сведения, порочащие вашу честь и достоинство, стали широко известны и в связи с этим опровержение невозможно довести до всеобщего сведения (п. 4 ст. 152 ГК РФ);

— возместить убытки и компенсировать моральный вред, причиненные вам распространением таких сведений (п. 9 ст. 152 ГК РФ).

В исковом заявлении укажите обстоятельства, на которых основаны ваши требования и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ч. 2 ст. 131 ГПК РФ).

К исковому заявлению приложите, в частности, следующие документы (ст. 132 ГПК РФ):

— публикацию в СМИ или протокол нотариуса, удостоверяющий содержание сайта;

— иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основаны ваши требования;

— расчет суммы иска;

— копии искового заявления с приложениями по количеству лиц, участвующих в деле;

— квитанцию об уплате госпошлины.

Госпошлина уплачивается в следующих размерах (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3; пп. 3 п. 1 ст. 333.19 НК РФ):

— по требованиям неимущественного характера — 300 руб.;

— по требованию о компенсации морального вреда — 300 руб.

На требования о защите чести и достоинства срок исковой давности не распространяется (ст. 208 ГК РФ).

Шаг 4. Примите участие в рассмотрении дела

При рассмотрении дела суд определяет следующие обстоятельства, имеющие значение для дела (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3; п. 4 Обзора от 16.03.2016):

— факт распространения ответчиком сведений об истце;

— порочащий характер этих сведений.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство гражданина;

— несоответствие этих сведений действительности.

При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств суд не удовлетворит иск (п. 4 Обзора от 16.03.2016).

Доказать соответствие распространенных сведений действительности обязан ответчик. Доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений обязан истец (п. 6 Обзора от 16.03.2016).

Для определения порочащего характера сведений может потребоваться назначение лингвистической экспертизы (ч. 1 ст. 79 ГПК РФ; Перечень, утв. Приказом Минюста России от 27.12.2012 N 237).

Шаг 5. Получите вступившее в законную силу решение суда

При удовлетворении иска суд в резолютивной части решения указывает способ опровержения не соответствующих действительности порочащих сведений и при необходимости излагает текст такого опровержения, где указывает, какие именно сведения являются не соответствующими действительности и порочащими, когда и как они были распространены, а также определяет срок, в течение которого должно последовать опровержение.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано. При этом срок для подачи апелляционной жалобы составляет месяц со дня принятия решения суда в окончательной форме (ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 321 ГПК РФ).

Принятие решения суда в окончательной форме предусматривает изготовление вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей решения (ч. 1 ст. 198 ГПК РФ). Резолютивная часть решения объявляется судом в том же судебном заседании, в котором закончилось разбирательство дела (ч. 1 ст. 199 ГПК РФ). Составление мотивированного решения суда может быть отложено на срок не более пяти дней со дня окончания разбирательства дела. При этом в мотивировочной части решения суда должны быть указаны: обстоятельства дела, установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд (ч. 4 ст. 198, ч. 2 ст. 199 ГПК РФ).

Если ответчик подаст апелляционную жалобу, решение вступит в законную силу после рассмотрения судом жалобы при условии, что обжалуемое решение не будет отменено. Если решение суда первой инстанции будет отменено или изменено и будет принято новое решение, оно вступит в законную силу немедленно (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ).

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь специалиста, а в случае представления ваших интересов в суде — нотариальная доверенность на представителя (ст. ст. 185, 185.1 ГК РФ; ч. 2 ст. 53 ГПК РФ).

При удовлетворении иска суд по вашему ходатайству может полностью или частично взыскать с ответчика в вашу пользу судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителя (ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 100 ГПК РФ; п. п. 2, 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1).

Шаг 6. Удостоверьтесь в размещении в СМИ опровержения сведений, порочащих вашу честь и достоинство

Опровержение, распространяемое в СМИ, может быть облечено в форму сообщения о принятом по данному делу судебном решении, включая публикацию текста судебного решения (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3).

Если действия лица, распространившего не соответствующие действительности порочащие сведения, содержат признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, вы вправе обратиться в органы внутренних дел (полицию) с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту клеветы, то есть распространения заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, в СМИ (ч. 1, 2 ст. 128.1 УК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 40, п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).

При этом отказ в возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, прекращение возбужденного уголовного дела, а также вынесение приговора не исключают возможности предъявления иска о защите чести и достоинства в порядке гражданского судопроизводства (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 3).

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