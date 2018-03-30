В "Меге" проводят проверку норм противопожарной безопасности

Прокуратура Красноглинского района 29 марта совместно с МЧС начали проводить проверку соблюдения требований пожарной безопасности торгового центра "Мега".

"В настоящее время проверка продолжается, — рассказал помощник прокурора Красноглинского района Илья Трескунов во второй день проверки 30 марта. - По ее результатам при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. На данный момент соблюдение норм противопожарной безопасности удовлетворительное. До этого со стороны органов прокуратуры к "Меге" в вопросе пожарной безопасности претензий не было".

"Мы проверяем, как работает система противопожарной безопасности, автоматическая противопожарная сигнализация, система дымоудаления, система управления оповещением людей при пожаре и так далее, — прокомментировал старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС г. о. Самара Тимур Жидильбеков. — По результатам второго дня проверки состояние торгового центра удовлетворительное — на настоящий момент грубых нарушений требования пожарной безопасности нет".

По словам Жидильбекова, помимо обязательных требований пожарной безопасности, которые регламентированы законодательством, система противопожарной безопасности "Меги" должна соответствовать специально разработанным техническим условиям.

Как рассказали в администрации "Мега", по внутреннему регламенту торговый центр должен соответствовать не только правилам пожарной безопасности РФ, но и международным стандартам.