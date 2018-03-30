Самара простилась с Валентином Романовым

В пятницу, 30 марта, в самарском музее им. Алабина состоялось прощание с государственным и общественным деятелем, первым секретарем Куйбышевского обкома КПСС, депутатом Госдумы пяти созывов Валентином Романовым.

Проводить его в последний путь приехали люди разных возрастов и политических взглядов: соратники по партии, коллеги, друзья, те, для кого он был другом, учителем, образцом порядочности и преданности коммунистическим идеалам.

Почтил память Валентина Романова и глава региона Дмитрий Азаров. "Валентин Степанович — выдающийся государственный политический и партийный деятель, человек, вся жизнь которого связана с развитием и становлением нашего региона. Он много лет отдал развитию Новокуйбышевска и области в целом, внес огромный вклад в самарскую экономику. Сегодня трудно сотням людей, которые знали Валентина Степановича лично", — отметил глава региона.

Сам он неоднократно встречался и работал с Валентином Романовым. "Я с огромным уважением отношусь к его принципиальности, готовности прийти на помощь нуждающемуся. Забота о жителях региона была повседневной его деятельностью", — сказал Дмитрий Азаров.

За большой вклад в развитие региона Дмитрий Азаров предложил увековечить имя Валентина Романова в числе почетных граждан Самарской области.

Своими воспоминаниями о Валентине Романове также поделились известные политики региона."Это был человек, имеющий жизненный стержень, создававший вокруг себя ауру здравомыслия, мудрости и творческой работы", — отметил член КПРФ Виталий Минчук.

Депутат госдумы Леонид Калашников вспомнил, как вместе с Валентином Романовым принимал участие в выборных кампаниях. "Тогда нас активно вымарывали во многих газетах. Но Валентин Степанович был настолько чистым человеком, что к нему не прилипала никакая грязь и ложь", — отметил депутат.

"Биография Валентина Степановича — биография настоящего патриота и гражданина своей страны. Всегда, где бы он ни работал, главным оставалось служение народу. Это глубочайший человек, для которого никогда и ни в чем не было мелочей. Он всегда доводил свою позицию до логического конца. Мы искренне благодарны ему за то, что он сделал для страны и области", — сказал председатель губернской думы Виктор Сазонов.