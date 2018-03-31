В Сергиевском районе грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя

В Сергиевском районе сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с "тревожной кнопки" одного из магазинов, находящегося в п. Сургут. В ходе работы, сотрудники полиции установили, что в магазин пришел мужчина и попросил продавца дать ему в долг спиртного. Услышав отказ, неудачливый покупатель покинул помещение, но через некоторое время вернулся. По предварительным данным, повторно услышав отрицательный ответ на его просьбу, он начал расшатывать витрину, впоследствии разбив ее. Получив свободный доступ к спиртному, мужчина завладел четырьмя бутылками водки на сумму 800 рублей. Продавец подробно описала внешность нападавшего.

Изучив список полученных примет, участковый уполномоченный полиции опознал в разыскиваемом местного жителя — ранее судимого за совершение аналогичного противоправного деяния мужчину. Сотрудники полиции направились по месту жительства предполагаемого злоумышленника и задержали его во время распития похищенного спиртного. Оставшийся алкоголь был изъят и возвращен в магазин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Расследование продолжается.