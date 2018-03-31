В Сергиевском районе грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя

В Сергиевском районе сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с "тревожной кнопки" одного из магазинов, находящегося в п. Сургут. В ходе работы, сотрудники полиции установили, что в магазин пришел мужчина и попросил продавца дать ему в долг спиртного. Услышав отказ, неудачливый покупатель покинул помещение, но через некоторое время вернулся. По предварительным данным, повторно услышав отрицательный ответ на его просьбу, он начал расшатывать витрину, впоследствии разбив ее. Получив свободный доступ к спиртному, мужчина завладел четырьмя бутылками водки на сумму 800 рублей. Продавец подробно описала внешность нападавшего.
Изучив список полученных примет, участковый уполномоченный полиции опознал в разыскиваемом местного жителя — ранее судимого за совершение аналогичного противоправного деяния мужчину. Сотрудники полиции направились по месту жительства предполагаемого злоумышленника и задержали его во время распития похищенного спиртного. Оставшийся алкоголь был изъят и возвращен в магазин.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.