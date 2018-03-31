16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сергиевском районе грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя Адвокатессе, задержанной с 1,1 млн руб., продлили арест У жительницы Самары изъяли более 100 г амфетамина ФСБ задержала членов ОПГ, похитивших нефть на 400 млн рублей Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу Сергея Шатило

Преступления Происшествия

В Сергиевском районе грабителя задержали в момент распития похищенного алкоголя

СЕРГИЕВСК. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

В Сергиевском районе сотрудники полиции задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с "тревожной кнопки" одного из магазинов, находящегося в п. Сургут. В ходе работы, сотрудники полиции установили, что в магазин пришел мужчина и попросил продавца дать ему в долг спиртного. Услышав отказ, неудачливый покупатель покинул помещение, но через некоторое время вернулся. По предварительным данным, повторно услышав отрицательный ответ на его просьбу, он начал расшатывать витрину, впоследствии разбив ее. Получив свободный доступ к спиртному, мужчина завладел четырьмя бутылками водки на сумму 800 рублей. Продавец подробно описала внешность нападавшего.

Изучив список полученных примет, участковый уполномоченный полиции опознал в разыскиваемом местного жителя — ранее судимого за совершение аналогичного противоправного деяния мужчину. Сотрудники полиции направились по месту жительства предполагаемого злоумышленника и задержали его во время распития похищенного спиртного. Оставшийся алкоголь был изъят и возвращен в магазин.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Расследование продолжается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1