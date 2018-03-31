Самарец стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством своей супруге

В Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего убить свою жену, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

К самарским полицейским за помощью обратилась 34-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного на ул. Фасадной. Она рассказала, что ее безработный супруг угрожал ей расправой. Из собранных впоследствии сотрудниками полиции материалов следовало, что в тот день у пары на бытовой почве возник конфликт. После словесной перепалки в ход "пошел" детский велосипед, противоборство закончилась тем, что мужчина набросился с кулаками на свою супругу. Из опроса пострадавшей следовало, что во время потасовки муж схватил ее за шею и, сдавливая пальцы, высказал угрозы убийством. Сотрудники полиции пообщались с соседями потерпевшей и подозреваемого о произошедшем в квартире инциденте. В итоге появились основания полагать, что у заявительницы были основания опасаться осуществления угроз, высказанных в ее адрес.

Отделом дознания ОП№ 7 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".