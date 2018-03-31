Самарец стал фигурантом уголовного дела за угрозы убийством своей супруге

В Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего убить свою жену, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
К самарским полицейским за помощью обратилась 34-летняя жительница одной из квартир дома, расположенного на ул. Фасадной. Она рассказала, что ее безработный супруг угрожал ей расправой. Из собранных впоследствии сотрудниками полиции материалов следовало, что в тот день у пары на бытовой почве возник конфликт. После словесной перепалки в ход "пошел" детский велосипед, противоборство закончилась тем, что мужчина набросился с кулаками на свою супругу. Из опроса пострадавшей следовало, что во время потасовки муж схватил ее за шею и, сдавливая пальцы, высказал угрозы убийством. Сотрудники полиции пообщались с соседями потерпевшей и подозреваемого о произошедшем в квартире инциденте. В итоге появились основания полагать, что у заявительницы были основания опасаться осуществления угроз, высказанных в ее адрес.
Отделом дознания ОП№ 7 Управления МВД России по г. Самаре было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".
Последние комментарии
Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.
Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.
Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!
Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.
Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.