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ДТП Происшествия

В Ставропольском районе в результате ДТП погиб мужчина

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 марта, около 11:00 в Ставропольском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, 59-летний водитель отечественной легковушки двигался по автодороге М-5 Урал со стороны Сызрани в направлении Самары. В районе 960 км мужчина начал совершать разворот, не предоставив преимущество проезда фуре DAF под управлением 31-летнего мужчины, в результате чего произошло столкновение.

Водитель отечественной легковушки был доставлен бригадой медиков в ближайшее лечебное учреждение, где вскоре скончался. Второй участник ДТП от медицинской помощи отказался. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил И 13 марта 2018 11:12 В центре Самары водитель Geely сбил ребенка на пешеходном переходе

Знаете какая самая маленькая деталь в машинах китайского производства? я знаю - это мозг водителя..... этот контингент который позарился на данного автопроизводителя уже сами по себе неадекватны лишь только потому, что зашли в автосалон и задумались о приобретении китайского авто.... не говоря уже о приобретении....

Афанасий Механикофф 01 февраля 2018 10:03 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Какой мажорчик, это ведро с болтами стоит копейки, нива дороже.

Зосим Ясам 29 января 2018 01:28 Стали известны подробности ДТП с участием четырех автомобилей на Московском шоссе

Как там мажорчик,фэйс не пострадал?

Алексей Алексей 18 января 2018 08:52 При столкновении двух автомобилей в Алексеевском районе погиб молодой водитель

Из-за халатности и безразличия водятела 2115, погиб парень,у которого вся жизнь была в впереди!!! Пусть живёт с этим всю свою оставшуюся скудную жизнь!!!

Олег Арапов 25 декабря 2017 17:31 На Красноглинском шоссе при столкновении с Audi у "четырнадцатой" оторвало заднюю часть кузова

На самом деле виноваты не водители а дорожная служба которая дрочит а не убирает дороги ! На остоповках место снега устраивают болото из грязи правительство нас считают за свиней . отношение мерзкое к нам . кто голосует за нынешнее правительство не понимаю !

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