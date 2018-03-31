16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани молодая пара остановила неуправляемый автомобиль и спасла водителя В бассейне одной из самарских бань утонул трехлетний ребенок Врачи "скорой" Тольятти спасали подростка, случайно выпившего разведенное удобрение В больницу Тольятти доставлена пенсионерка, упавшая с девятого этажа в сугроб В Чапаевске обрушился балкон жилого дома

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Сызрани молодая пара остановила неуправляемый автомобиль и спасла водителя

СЫЗРАНЬ. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 23
Версия для печати

В субботу, 31 марта, В Сызрани в районе Образцовской площадки, двое молодых людей спасли водителя Lada Priora, который почувствовал себя плохо и бросил управление автомобилем, сообщает ktv-ray.ru.

ЧП произошло около 07:00. Легковушка медленно виляла по дороге, когда на автомобиль обратили внимание водитель и пассажир проезжавшего мимо ВАЗ-2110. Сделав остановку, из "десятки" выбежали парень с девушкой и направились к Lada Priora.

"Ее водитель был очень молод, на вид не больше 25 лет, он навалился на руль и говорил шепотом. Тогда парень крикнул девушке: "Отойди, я прыгну!", затем открыл дверь, на ходу забрался в машину и припарковал ее у обочины, — рассказали изданию очевидцы. — А девушка пыталась проверить пульс у водителя, который был в сознании, но не мог двигаться из-за какого-то приступа".

Парень из "десятки" стал спрашивать у редких прохожих валидол или нитроглицерин, но девушка быстрее нашла нужное лекарство.

"Рядом по тротуару шли три или четыре человека, но они не желали вмешиваться, а вот водители оказались другими. Еще две машины остановились, их водители предлагали помощь, но пострадавший в Приоре через несколько минут оклемался и позвонил брату", — пояснили очевидцы.

Водитель Lada Priora поблагодарил молодых людей за то, что остался жив и дождавшись приезда родственника, уехал с ним в автомобиле. "У водителя был сердечный приступ, но благодаря своевременной помощи, его состоянию сейчас ничего не угрожает", — сообщил осведомленный источник.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сияние-Чистого-Разума Георгадзе 19 марта 2018 14:46 В Курумоче совершил вынужденную посадку самолет, летевший рейсом Москва - Ульяновск

Вы хоть сами читаете что написали ?

Oleg Zalyalov 14 января 2018 15:55 Ан-2, летевший из Татарстана в Самару, вынужденно сел под Оренбургом

Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?

опсм опсм 05 января 2018 00:03 СУ СК ведет проверку действий воспитателя детсада, которая дала ребенку выпить химический раствор

Халатность?

Юлия 27 декабря 2017 07:25 В Нефтегорске полицейский на служебной машине сбил человека

То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей

Al Al 25 декабря 2017 14:35 Рядом с Кинелем в мусорном баке нашли собаку-поводыря

Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.

Фото на сайте

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Устранение коммунальной аварии на пр. Ленина в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1