В Сызрани молодая пара остановила неуправляемый автомобиль и спасла водителя

В субботу, 31 марта, В Сызрани в районе Образцовской площадки, двое молодых людей спасли водителя Lada Priora, который почувствовал себя плохо и бросил управление автомобилем, сообщает ktv-ray.ru.

ЧП произошло около 07:00. Легковушка медленно виляла по дороге, когда на автомобиль обратили внимание водитель и пассажир проезжавшего мимо ВАЗ-2110. Сделав остановку, из "десятки" выбежали парень с девушкой и направились к Lada Priora.

"Ее водитель был очень молод, на вид не больше 25 лет, он навалился на руль и говорил шепотом. Тогда парень крикнул девушке: "Отойди, я прыгну!", затем открыл дверь, на ходу забрался в машину и припарковал ее у обочины, — рассказали изданию очевидцы. — А девушка пыталась проверить пульс у водителя, который был в сознании, но не мог двигаться из-за какого-то приступа".

Парень из "десятки" стал спрашивать у редких прохожих валидол или нитроглицерин, но девушка быстрее нашла нужное лекарство.

"Рядом по тротуару шли три или четыре человека, но они не желали вмешиваться, а вот водители оказались другими. Еще две машины остановились, их водители предлагали помощь, но пострадавший в Приоре через несколько минут оклемался и позвонил брату", — пояснили очевидцы.

Водитель Lada Priora поблагодарил молодых людей за то, что остался жив и дождавшись приезда родственника, уехал с ним в автомобиле. "У водителя был сердечный приступ, но благодаря своевременной помощи, его состоянию сейчас ничего не угрожает", — сообщил осведомленный источник.