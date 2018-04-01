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Преступления Происшествия

Пьяный житель Жигулевска пытался украсть у матери телевизор, но заснул с ним в подъезде

ЖИГУЛЕВСК. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию поступило сообщение от жительницы Жигулевска о краже из принадлежащей ей квартиры. Прибывшие по указанному заявительницей адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев преступления, изъяли необходимые улики.

Как установили полицейские, в квартире совместно с потерпевшей проживает 35-летний сын. В один из дней мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием родственницы дома, похитил принадлежащий ей телевизор. Причиненный материальный ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как уснул на лестничной площадке рядом с похищенным имуществом. Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде.

Подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и доставили в ОМВД России по г. Жигулевску для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что похитил телевизор с целью дальнейшей продажи.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в октябре 2017 г. освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Роберт Истомин 20 марта 2018 18:46 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ты читаешь невнимательно,Кофанов, Пигасова только судят по этому эпизоду, да и сам УК и УПК РФ почитай, ты тоже там в зоне риска.

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

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