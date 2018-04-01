Пьяный житель Жигулевска пытался украсть у матери телевизор, но заснул с ним в подъезде

В полицию поступило сообщение от жительницы Жигулевска о краже из принадлежащей ей квартиры. Прибывшие по указанному заявительницей адресу сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев преступления, изъяли необходимые улики.

Как установили полицейские, в квартире совместно с потерпевшей проживает 35-летний сын. В один из дней мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и воспользовавшись отсутствием родственницы дома, похитил принадлежащий ей телевизор. Причиненный материальный ущерб составил более 50 тыс. рублей.

Довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не смог, так как уснул на лестничной площадке рядом с похищенным имуществом. Правоохранителей вызвали родители злоумышленника, когда возвращались домой и увидели сына спящим в подъезде.

Подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции и доставили в ОМВД России по г. Жигулевску для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе опроса подозреваемый пояснил, что похитил телевизор с целью дальнейшей продажи.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в октябре 2017 г. освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации "Кража", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.