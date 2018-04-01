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Общество

Жигулевский пивзавод протянет пивопровод на стадион "Самара Арена"

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жигулевский пивоваренный завод выступил с инициативой реализации проекта по строительству трубопровода, по которому будет осуществляться поставка пива от завода, расположенного в историческом центре города, до стадиона "Самара Арена". Об этом в воскресенье, 1 апреля, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Самарский пивопровод станет самым протяженным в мире — его длина составит 13 км, средняя скорость потока — 19 км/час. Для строительства пивопровода будут использованы трубы диаметром 35 см. Стабильное давление в системе будет поддерживаться благодаря специальным встроенным воздушным клапанам и прерывателям вакуума.

Строительство пивопровода завершится к концу апреля. Подобный трубопровод есть только в Бельгии, но его протяженность составляет чуть более 3 км.

Известно, что в качестве бонуса всем футбольным болельщикам обещают налить кружку пенного напитка за каждый гол сборной России на матче с командой Уругвая. Игра состоится на "Самара Арене" 25 июня в 17:00.

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