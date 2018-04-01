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Баскетбол Спорт

В последнем матче регулярного чемпионата БК "Самара" разгромил питерский "Спартак"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 31 марта, в матче последнего тура регулярного чемпионата Суперлиги "Самара" в Санкт-Петербурге разгромила "Спартак" — 107:72, сообщает пресс-служба клуба.

Самарцы с первых минут повели в счете. Активен был Алексей Чиликин (7 очков за три минуты). Спартаковцы, правда, поначалу не давали нашей команде убежать далеко. Но к концу стартового периода, когда разыгрались Артем Яковенко и Евгений Фидий, "Самара" имела уже двузначный перевес (30:16).

Во второй десятиминутке она не сбавила оборотов, действуя столь же результативно. Хотя хозяева несколько минут отвечали на все наши выпады, и три подряд трехочковых от Алексея Голяхова, Максима Числова и Алексея Зозулина позволили только удержать ранее добытые "+14". А затем самарцы перекрыли спартаковцам подступы к своему кольцу — и к большому перерыву удвоили преимущество — 58:33.

В третьем периоде самарская команда словно взяла некоторую паузу. Но 7 подряд очков от Артема Яковенко встряхнули партнеров. Тут же ударный отрезок выдал Александр Савенков (7 очков за минуту) — хозяева тоже смотрелись в атаке неплохо, но даже чуть сократить разницу им не удавалось.
80:53 перед заключительной четвертью — вопрос оставался лишь в том, доберется ли "Самара" вновь до "сотни".

Откладывать его решение гости не стали. Тем более, по-прежнему неудержим был Александр Савенков, да и Алексей Зозулин не отказывал себе в удовольствии отправить в цель треху-другую. Именно точный трехочковый Алексея и позволил достичь рубежа в 100 очков. А попадания Даниила Синегубова, Максима Числова и Евгения Фидия подвели итог матча.

107:72 — уверенная победа "Самары". Сразу шесть игроков в ее составе набрали более 10 очков. Самыми результативными стали Артем Яковенко (22 очка) и Александр Савенков (17).

Теперь "Самаре" предстоят матчи плей-офф. В четвертьфинале команда сыграет с МБА. Первые матчи состоятся в Самаре 7 и 9 апреля.

Игорь Грачев, главный тренер "Самары":
— На сегодняшний день всем очевидно, что мы укомплектованы более сильными игроками, чем "Спартак". Поэтому, у петербургской команды игра сегодня не получилась.
Что касается "Самары", то я благодарен игрокам за сегодняшний матч. Он для них ничего не значил. Но все вышедшие на площадку игроки были очень мотивированы и отработали по полной программе — что в защите, что в нападении.

 

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