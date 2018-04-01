Турнир "Дружба народов" прошел в Самаре

В воскресенье, 1 апреля в МТЛ Арене состоялся традиционный ежегодный спортивный турнир "Дружба народов", в организации которого принимают участие министерство спорта Самарской области, Дом дружбы народов, областные федерации футбола и волейбола.
Впервые футбольные и волейбольные соревнования были проведены в один день, на соседних площадках. В турнире по волейболу приняли участие шесть команд, представляющие различные национально-культурные объединения Самарской области.
По итогам турнира первое место заняла команда татарского общества "Туган тел" ("Родной язык"), обыгравшая в финале башкирский "Салават Юлаев". Третье место у киргизской команды "Манас-Ата".
В футбольных соревнованиях первенствовала татарская "Идель", второе место — у Союза армянской молодежи, третье — у команды "Водограй", представляющей украинский национально-культурный центр "Проминь" ("Луч").
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