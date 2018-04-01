В регионе развернуты оперативные штабы для устранения последствий снегопада

В муниципалитетах Самарской области для устранения последствий сильного снегопада развернуты оперативные штабы, сообщает региональное управление МЧС.
Кроме того, в ГУ МЧС по Самарской области развернута рабочая группа оперативного штаба. Ситуацию с рабочего места контролирует лично начальник управления Олег Бойко, подчеркивают в ведомстве.
К расчистке дорог региона привлечено 2920 единиц уборочной техники (в том числе 350 в Самаре, 63 в Тольятти, 20 в Сызрани).
Напомним, по прогнозу Приволжского УГМС 1 апреля до конца дня по области ожидается очень сильный снег (20 мм и более), на дорогах образуются снежные заносы.
В регионе организован мониторинг обстановки на автомобильных дорогах федерального и регионального значения. Работают 40 оперативных групп от администраций муниципальных образований, ГУ МЧС и противопожарной службы Самарской области.
В Ставропольском районе днем было затруднено движение от села Валы до Жигулевска. Днем здесь скорость автомобилей местами снижалась до 10 км/ч. Была организована расчистка снега спецтехникой. Для регулирования дорожного движения на участке работало два экипажа ДПС. Движение транспорта было восстановлено в течение 1,5 часов.
В МЧС отмечают, что наибольшее количество осадков зафиксировано на севере и в центре Самарской области (в 28 муниципальных образованиях), а также частично по югу региона (в 4 муниципалитетах).
"Организовано дежурство постов ГИБДД, оповещение водителей большегрузного транспорта по КВ-радиостанции. Проведено СМС-оповещение населения. Информация выведена на комплекс общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения", - указывается в сообщении.
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