Тела мужчины и женщины обнаружены при тушении пожара в доме в Тольятти

В понедельник, 2 апреля, по предварительным данным, в первом часу ночи в пожарную охрану Тольятти поступило сообщение о возгорании в частном доме на ул. Саратовской в Центральном районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

При тушении пожара были обнаружены тела мужчины и женщины. Обстоятельства гибели людей устанавливаются. Также выясняется причина возникновения пожара и причиненный пожаром ущерб.