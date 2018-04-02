В Хворостянском районе два человека погибли в ДТП с участием УАЗа "скорой помощи"

В Хворостянском районе 2 апреля произошло ДТП с участием машины "скорой помощи", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 8:15 водитель УАЗа "скорой помощи" на 27 км дороги Осинки — Приволжье — Хворостянка, по предварительной версии полицейских, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina.

В результате водитель и пассажир УАЗа скончались на месте. Водителя и пассажира Lada Kalina госпитализировали.

По факту случившегося ведется проверка.